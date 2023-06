Las nuevas formas de democracia parlamentaria y la penúltima “Bukelada”

La Veranda de Rafa Rius

Desde que inauguramos milenio, nuevas formas de hacer política institucional han ido apareciendo para demostrar que no se precisa el empleo de la fuerza bruta excepto en casos de extrema “necesidad”. Berlusconi, Trump, Bolsonaro; Orban y Putin; Abascal, Le Pen y Meloni entre otros, han venido demostrando que no es necesario entrar en las instituciones como elefante en cacharrería: basta con instrumentalizarlas a su favor y así ofrecer también una estética más presentable.

Derrotadas y dispersas las fuerzas trabajadoras, reconvertidos los sindicatos afines en “agentes sociales”, nada hay en el horizonte que les impida vislumbrar un futuro en el que un nuevo-viejo sistema capitalista -comandado por unos líderes, tan ignorantes como sumisos- imponga su ley. Ignoran en su prepotencia que el capitalismo, como cualquier otro sistema a través de la Historia, tiene sus días contados.

Un paradigma de la “nueva” política: En El Salvador, el presidente Bukele, tras escoger de manera erbitraria el Bitcoin como moneda oficial, inaugurar una macrocárcel para 40 000 presos y mantener un estado de excepción que suspende todas las garantías constitucionales, ha elaborado ahora una nueva Ley por la que reduce los municipios del país: El mapa administrativo de El Salvador va a cambiar de forma drástica: los actuales 262 municipios se agruparán en solo 44, es decir, una 6ª parte.

¿Por qué 44 y no 32 ó 56? ¡Cualquiera sabe! Porque así lo ha decidido Bukele en un Parlamento domesticado, sin consultar a nadie más, ni mucho menos a las personas afectadas. No hay un estudio técnico con el que se haya explicado a la población los motivos por los que habría que reducir exactamente a 44, y de los 262 actuales, cuales permanecen y cuales no.

Así, el presidente del país centroamericano, Nayib Bukele, ratificó la Ley Especial de Reestructuración Municipal, un día después de que 67 de los 84 diputados del Congreso la aprobaran. La normativa, que contiene 13 artículos, entrará en vigor el 1 de mayo de 2024, al comienzo de la próxima legislatura y tres meses después de las próximas elecciones presidenciales, legislativas y municipales. Desde entonces habrá 44 alcaldes, 44 síndicos y 372 concejales: en total 460 ediles en todo el país, cifra considerablemente menor que los 3.000 actuales.

Los favorables a la reducción sostienen que 262 alcaldías son demasiadas para un país como El Salvador, con 6,5 millones de habitantes y 21.000 kilómetros cuadrados de extensión. Posiblemente era necesaria una reestructuración, pero no con la arbitrariedad caprichosa con que la han realizado y sobre todo, sin ningún tipo de estudio demográfico previo y sin consultar la situación y las posibles consecuencias para las personas afectadas.

El Salvador cada vez más va pareciéndose a una dictadura democrática de nuevo cuño que cuenta con la aprobación mayoritaria de los votantes en su país y la admiración incondicional de muchas personas fuera de sus fronteras.

Siguiendo el ejemplo de Hitler en la Alemania del año 1933, llegan al poder en unas elecciones democráticas, para acto seguido, olvidarse de mandangas democráticas e imponer su dictadura. Quizás la diferencia radique en el hecho de que ahora no hace falta acabar con la democracia formal: han controlado de tal forma los medios de comunicación-manipulación y los mecanismos electorales, que se pueden permitir el lujo de respetar las exigencias formales de la democracia parlamentaria en el convencimiento de que, teniendo controlados ambos elementos, el éxito en la consecución del control de los poderes Ejecutivo, Legislativo y Judicial, está garantizado.

En Europa, Italia, Hungría, Polonia y Finlandia ya cuentan con Gobiernos de extrema derecha, en Francia y Alemania cada vez cuentan con mayor fuerza electoral, mientras en Portugal (Chega) o en Grecia (Solución Griega –sucesores de Amanecer Dorado) ya son la tercera fuerza política en escaños.

En eso que llaman España, la coalición PP-VOX que podría calificarse con toda justicia y sin faltar a la verdad como de derecha extrema, sigue fielmente en muchos aspectos de su política el método Bukele: ¿Para que romper la baraja de la democracia formal si les da un barniz de respeto a las normas de juego y además les permite ganar elecciones? Con el control absoluto y exhaustivo de los medios de comunicación-manipulación (Mediaset, A3Media, COPE, etc. –y pronto la SER y Prisa); con los jueces adecuados en los lugares adecuados y el Parlamento bajo control, ¿Quién necesita montar payasadas como la del coronel Tejero en el ya lejano 23F?

Desde que en el Chile de 1973, Salvador Allende comprobó en persona la imposibilidad de cambiar la sociedad por medios democráticos parlamentarios, hemos venido comprobando hasta la saciedad que esos parlamentos supuestamente democráticos defienden siempre los intereses de los dueños del cortijo y que elección tras elección hemos podido constatar la imposibilidad de cambios radicales partiendo del actual contexto parlamentario.

Las nuevas tecnologías, en un mundo en el que se impone la Inteligencia Artificial y las compras virtuales en el metaverso, crean la necesidad de nuevas (viejas) formas de hacer política a mayor honra y gloria del Statu Quo que interesa en estos momentos al Poder.

Y en eso, Nayib Bukele –antiguo guerrillero del FMLN- es un ejemplo actual a seguir, de la vieja estrategia lampedusiana: cambiar elementos accesorios para que lo fundamental continúe favoreciendo sus intereses.

Hasta que, como en la novela, llegue Concetta y tire el gatopardo por la ventana.