La maldición de las izquierdas en España

La Veranda de Rafa Rius

Recientemente ha nacido una nueva estrella en el firmamento de la política parlamentaria española: Yolanda Díaz y su Sumar. Otro sumando más que se une a la suma de las izquierdas para restar.

Después de casi medio siglo de supuesta democracia, no nos podemos quejar: tenemos un variadísimo surtido de partidos, pero como diría el Parrús, ningún entero. Más de una docena de partidos y partidillos a la izquierda del PSOE (sólo troskistas afectos a la 4ª Internacional, podemos contar hasta 5: AuroraOM, POSI, PRT-IR, LI y Anticapitalistas) ; los Marxistas leninistas los superan en número, son 7 (PCE, UJCE, CR, PCE (ml), PCOE, PCPE, PCTE) ¿Quién da más?

Mención aparte para algunos que sí tienen mayor representatividad en sus territorios, sin llegar a ser casi nunca mayoría: Adelante Andalucía, Compromís, Izquierda Unida, BNG, Esquerra Republicana, CUP, EH Bildu, Podemos, Más Madrid…

… Y un largo etcétera de partidos Troskistas, Leninistas y hasta Maoístas… de los que no conocen ni en su casa y a los que ahora se ha venido a sumar, Sumar (perdón por el pleonasmo) o lo que es lo mismo que Sumar: el PCE de Santiago Carrillo y Yolanda Díaz de toda la vida que, visto que sus siglas ya no venden en el mercado electoral, ahora se nos muestra disfrazado de operación aritmética y nos presenta su propuesta que no propone nada nuevo; bueno, sí, propone sumar, sin saber bien que sumandos pretende que formen parte de la suma ni, sobre todo, en base a que programa, programa, programa, que diría Julio Anguita.

Cuando el titular hacía referencia al carácter maldito de la posibilidad de unión de las izquierdas en un frente amplio, parece que la maldición procediera del conjuro de alguna Némesis, alguna divinidad del mal, cuando en realidad es responsabilidad única de los líderes/as y lidercillos/as de todas esas formaciones políticas, más preocupados en muchos casos de ir en un buen lugar en la lista electoral para poder calentar con su culo un sillón en cualquier administración que, de que, de una vez, gobierne una izquierda transformadora de una realidad infame por tantos motivos, como la que estamos viviendo.

Cabría señalar que todos estos partidos, aceptan el juego electoral y parlamentario a sabiendas de que con las cartas que les han repartido, no van a ninguna parte, más allá de ver sus nombres en las papeletas; y, lo que es peor, en muchos casos, desprecian más a sus compañeros de contigüidad ideológica que a sus verdaderos enemigos de clase.

¿Sería útil y necesario que toda esta maraña inextricable de partidos uniera sus fuerzas electorales? Por supuesto que sí. El problema es que aquí, al parecer, la lógica no forma parte de la ecuación. Personalismos estériles aparte, sólo unas mínimas diferencias conceptuales o estratégicas los llevan a presentarse por separado y asegurar así su inanidad.

Capítulo aparte merecerían sus incoherencias cuando llegan al poder: En la ciudad de Valencia tenemos un buen ejemplo de ello: Compromís, que gobierna la ciudad, ha asumido el “compromís” de ampliar el puerto, ignorando la declaración de impacto ambiental, causando daños ecológicos irrecuperables, y, aunque la Autoridad Portuaria sea autónoma, podrían interponer todas las trabas jurídicas posibles desde el ámbito legislativo municipal, cuando en su coalición existe (en teoría) un partido llamado Verde que hasta el momento no

ha dicho esta boca es mía sobre el tema.

¿Existe alguna posibilidad real de que en alguna ocasión futura, las izquierdas concurran unidas a las elecciones, dejándose de listas, cargos y sillones para centrarse en los programas y los objetivos a medio y largo plazo?

Visto lo visto en los últimos 50 años, tal parece que no.

Da igual: ¡Aleluya! comienza una nueva campaña electoral (¡Que no nos pase nada!)