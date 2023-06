Por coherencia ambiental, social y económica “NO A L’AMPLIACIÓ DEL PORT”

Juan Ramón Ferrandis, Secretario General CGT PVyM

Hoy en día, la lucha contra la ampliación del Port de València es, quizá, la más importante de las que están dando en el País Valencià en este momento.

Todas las luchas son importantes, pero, esta engloba, además de las amenazas medioambientales, las sociales y las económicas, por lo que es crucial detener la ampliación, y por eso CGT no tiene ningún rubor en mostrar su absoluto rechazo.

La base de la lucha es social y todas las movilizaciones que se han realizado hasta ahora demuestran que la sociedad bien informada y concienciada está contra esta agresión, pero, la vertiente jurídica, también es importante y, por tanto, debe darse de manera paralela.

La ampliación del Port de Valencia tiene una consecuencia directa y demostrada en las playas del Sur, las del Saler, El Perelló, y el Perellonet, más de 12km afectados, y que han visto reducidas en más de 70m de media la propia arena. El aporte de arena natural va de norte a sur, y la construcción del espigón ya ha desviado este flujo, depositando este aporte en un banco de arena frente a las costas valencianas.

Es paradójico que quien es el causante de esta degradación se arrogue como salvador del problema, y el propio Port de València, se ofrece a trasladar esta arena a las playas, cada dos años, y por el módico precio de 6 millones de euros por kilometro. Hay que recordar que ya se presupuestó una partida de casi 1000M€ de los PGE para regenerar las playas de València hace solo un año.

La falta de este aporte natural, en un plazo medio, podría significar la conexión del lago de l’Albufera con el mar Mediterráneo, salvando la restinga de la dehesa del Saler, salinizando el lago, y con unas consecuencias catastróficas para el propio Lago, y evidentemente para los arrozales y la economía de estas comarcas.

Además, esta ampliación tiene unas consecuencias directas en cuanto a las emisiones de CO2, tanto de los buques que entran en el puerto, como de la ampliación de 5 millones de contenedores anuales, a 12,5 millones, con el incremento de camiones diarios que entran o salen del recinto portuario, y que podrían pasar de 3000 diarios a más de 7500. Este aumento del tráfico, además significa una presión añadida en el territorio debido a la construcción de nuevas infraestructuras de transportes, sobre todo autovías y carreteras, pero, también puentes y túneles submarinos planteados para poder absorber el gran crecimiento del tráfico.

El impacto social es también cuantificable, ya que, estamos observando el aumento de la turistificación y gentrificación, no solo de Nazaret, sino, de los barrios próximos al Port, con el traslado de la Terminal de Cruceros.

Además, solo el 4% de las mercancías que entran o salen del Port de Valencia, tienen el sello local, estando vacíos dos tercios de los contenedores que mueve el puerto, que sirve básicamente de almacén de contenedores de las empresas que operan en el Port.

Las consecuencias en el empleo y en la calidad del mismo, también es muy negativa, ya que una vez salvado el aumento del empleo en la construcción de la ampliación, la reducción de los puestos de trabajo será de más del 33%, debido a la automatización, teniendo un saldo desfavorable hacia el empleo.

Pero, no solo en el ámbito social y medioambiental esta ampliación es negativa, ya que la gran aportación económica, solo beneficia a las empresas que operan allí, y sobre todo a las empresas constructoras, sino, que ello, lastrará otras partidas imprescindibles para una sociedad encaminada a la trasformación de los modelos de transporte convencionales y abocada a un modelo decreciente que anteponga el bien común a los beneficios de empresas privadas.

La ampliación nacería muerta, ya que la emergencia climática y la crisis energética hacen inviable el crecimiento que augura el Port y sus palmeros.

El futuro será sostenible, o evidentemente, no será, y ello pasa por optimizar los recursos.

Juan Ramon Ferrandis Bresó

Secretari General de CGT del PV

Per coherència ambiental, social i econòmica “NO A L’AMPLIACIÓ DEL PORT”

Juan Ramon Ferrandis, Secretari General CGT PViM

Hui, la lluita contra l’ampliació del Port de València és, potser, la més important de les que estan donant al País Valencià en aquest moment.

Totes les lluites són importants, però, aquesta engloba, a més de les amenaces mediambientals, les socials i les econòmiques, per la qual cosa és crucial detindre l’ampliació, i per això CGT no té cap rubor a mostrar el seu absolut rebuig.

La base de la lluita és social i totes les mobilitzacions que s’han realitzat fins ara demostren que la societat ben informada i conscienciada està contra aquesta agressió, però, el vessant jurídic, també és important i ,per tant, ha de donar-se de manera paral·lela.

L’ampliació del Port de València té una conseqüència directa i demostrada a les platges del Sud, les del Saler, El Perelló, i el Perellonet, més de 12km afectats, i que han vist reduïdes en més de 70m de mitjana la pròpia arena. L’aportació d’arena natural va de nord a sud, i la construcció de l’espigó ja ha desviat aquest flux, depositant aquesta aportació en un banc d’arena enfront de les costes valencianes.

És paradoxal que qui és el causant d’aquesta degradació es presente com a salvador del problema, sent així el mateix Port de València qui s’ofereix a traslladar aquesta arena a les platges, cada dos anys, i pel mòdic preu de 6 milions d’euros per quilometre. Cal recordar que ja es va pressupostar una partida de quasi 1000M€ dels PGE per a regenerar les platges de València fa només un any.

La falta d’aquesta aportació natural, en un termini mitjà, podria significar la connexió del llac de l’Albufera amb la mar Mediterrània, salvant el parany de la devesa del Saler, salinitzant el llac, i amb unes conseqüències catastròfiques per al propi llac i, evidentment per als arrossars i l’economia d’aquestes comarques.

A més, aquesta ampliació té unes conseqüències directes pel que fa a les emissions de CO₂, tant dels vaixells que entren en el port, com de l’ampliació de 5 milions de contenidors anuals, a 12,5 milions, amb l’increment de camions diaris que entren o ixen del recinte portuari, i que podrien passar de 3000 diaris a mes de 7500. Aquest augment del trànsit significa una pressió afegida en el territori degut a la construcció de noves infraestructures de transports, sobretot autovies i carreteres, però també ponts i túnels submarins plantejats per a poder absorbir el gran creixement del trànsit.

L’impacte social és també quantificable, ja que, estem observant l’augment de la turistificació i gentrificació, no sols de Natzaret, sinó dels barris pròxims al Port amb el trasllat de la Terminal de Creuers.

A més, només el 4% de les mercaderies que entren o ixen del Port de València tenen el segell local, estant buits dos terços dels contenidors que mou el port, que serveix bàsicament de magatzem de contenidors de les empreses que operen en el Port.

Les conseqüències en l’ocupació i en la qualitat d’aquest, també és molt negativa, ja que una vegada salvat l’augment de l’ocupació en la construcció de l’ampliació, la reducció dels llocs de treball seran de més del 33%, a causa de l’automatització, tenint un saldo desfavorable cap a l’ocupació.

Però, no sols en l’àmbit social i mediambiental aquesta ampliació és negativa, ja que la gran aportació econòmica, només beneficia a les empreses que operen allí, i sobretot a les empreses constructores, sinó, que això, llastrarà altres partides imprescindibles per a una societat encaminada a la transformació dels models de transport convencionals i abocada a un model decreixent que antepose el bé comú als beneficis d’empreses privades.

L’ampliació naixeria morta, ja que l’emergència climàtica i la crisi energètica fan inviable el creixement que augura el Port i els seus patrocinadors.

El futur serà sostenible, o evidentment, no serà, i això passa per optimitzar els recursos.

Juan Ramon Ferrandis Bresó

Secretari General de CGT del PV