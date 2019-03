No hi ha altra opció: Feminisme o barbàrie!

El fracàs dels models socialdemòcrates i neoliberals han fet ressorgir la ultradreta. Una ultradreta que suposa una amenaça pels drets laborals, humans, socials, econòmics, culturals i polítics que tants anys ens han costat de conquerir. Que se suma a l’evidència d’una justícia patriarcal que deixa en llibertat la Manada i separa dones com Juana Rivas dels seus fills alhora que la condemna per voler-los protegir. Els discursos xenòfobs, masclistes i neoliberals aprofiten el seu auge per atacar les polítiques de gènere i qüestionar la violència masclista, la qual ja porta 14 dones assassinades a les seves espatlles, només durant els dos mesos que portem de 2019.

No obstant això, davant d’aquesta amenaça, els feminismes no es fan enrere. Com sempre hem dit: contra la violència patriarcal autodefensa feminista. Igual que l’any passat es convoca a una vaga general de 24 hores que pretén paralitzar els centres de treball, els centres d’estudi, el consum i les feines de cures.

Des d’Embat volem celebrar que, un any més, es generi aquesta necessària coordinació entre els feminismes, el sindicalisme i els drets que afecten de forma transversal totes les dones. No podem entendre la lluita feminista sense el component de classe i origen, que travessa la majoria de la població i ens oprimeix triplement. Tampoc podem entendre un sindicalisme que no estigui creuat per la qüestió de gènere, ja que els sindicats no estan exempts de fer una autocrítica contínua per erradicar el masclisme de les seves bases, dinàmiques i estructures.

També volem reivindicar la importància de comprendre que el patriarcat creua tots els àmbits de la vida com l’habitatge, l’educació o el racisme. És per això que defensem que les lluites no poden ser sense assumir que totes han de tenir en el feminisme un dels eixos articuladors clau. El feminisme no pot quedar relegat a l’apartat dels annexos.

Així doncs, animem a continuar teixint aliances entre dones (lesbianes i trans), independentment del seu origen o arrelament, i a crear xarxes de suport mutu i sororitat feminista per combatre l’opressió patriarcal: que la resposta i les propostes surtin dels carrers! Per últim, no oblidem totes les dones lluitadores que han restat invisibilitzades al llarg de la història i que ara s’alcen per fer escoltar la seva veu.

Sabem que no diem res de nou però ja no fa falta. El moviment feminista creix cada dia que passa i es consolida a cada 8 de Març. Per a nosaltres, no queda cap altra opció: feminisme o barbàrie!