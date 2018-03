Uso ilegítimo de la fuerza

Abusos sexuales sistemático perpetrado en Siria Umar Lateef Misgar, "The New Arab", 27 Marzo 2018 Innumerables mujeres sirias han sido víctimas de violaciones y abusos sistemáticos durante la gue...

Quan el poble dirigeix el seu destí, és una acció revolucionària. Quan el poble delega el seu destí en mans de la burgesia és un acte reaccionari. Cuando el pueblo dirige su destino, es una acción revolucionaria. Cuando el pueblo delega su destino en manos de la burguesía es un acto reaccionario. ... See MoreSee Less

La catástrofe es no hacer nada Yayo Herrero

La economía es un potente sistema digestivo que devora, a toda velocidad, minerales, petróleo, bosques, ríos, especies y personas, y defeca gases de efecto invernadero y residuos peligrosos que envenenan la tierra, el aire o el agua

El cambio climático, considerado un multiplicador de amenazas, sirve de justificación para abordar las migraciones forzosas o la violencia del extractivismo, no como una cuestión de justicia, sino de seguridad

Artículo publicado en 'Cambio climático: El Planeta Atormentado', número 18 de la revista de eldiario.es