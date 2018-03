2018M en el espíritu del 15M

"Después de la resaca de las III Jornadas sobre la Guerra y la Revolución en el Alto Palancia volvemos a la carga haciendo aun más memoria. Esa memoria por la que combatimos y que utilizamos para entender nuestro presente. Esa memoria que es una forma parte de la lucha actual y que no pensamos dejar en manos de quien nos quiere someter. La clase obrera, cuando aun era clase, elaboraba su propio pensamiento en contraposición al pensamiento burgués. Hoy cuando la clase obrera no existe y grupos que se autodenominan combativos, y anticapitalistas, lo único que hacen es ir a remolque de la izquierda del sistema es necesario seguir haciendo memoria de las luchas, pensamientos y anhelos de aquellos y aquellas que cuestionaron el sistema antes que nosotros y nosotras. Los, y las, desheredados intervinieron en la Historia de muchas más formas de las que nos quieren hacer creer y esta es una de ellas. Es necesario que desde los, y las, interesados por la Historia se preste atención al mundo de las ideas, y la manera de elaborarlas y transmitirlas, ya que estas representan las mitad de la Historia de la Humanidad, el mundo de las ideas es tan importante como el mundo de los hechos. Por ello os dejamos con este audio de La Linterna de Diógenes sobre el interesante libro editado por la Fundación Anselmo Lorenzo "Leer en Rojo. Auge y caída del libro obrero (1917-1931)"[...]"



