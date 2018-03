Hui 8 de Març hi ha convocatòria de vaga general feminista, com és habitual en aquestes convocatòries RÀDIO KLARA suspendrà la programació habitual i funcionarà com a “piquet radiofònic”.

Segueix l’emissió de RÀDIO KLARA al 104.4FM de València o per internet des de http://www.radioklara.org/emision.m3u

Participa de la cobertura telefonant al 963915721 o 963912016