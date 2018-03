ITALIA: EL DISCRETO ENCANTO DE LA XENOFOBIA

¿Una lucha sólo de mujeres?



La lucha por la igualdad no sólo es una cuestión de género, también es una cuestión de clase. Aquí, nuestro aliado natural es el hombre de clase obrera y no la mujer burguesa, ellas mismas se desligan de nuestras reivindicaciones cuando se habla de paro o huelga en los centros de trabajo, como han dejado claro para este 8 de marzo la dirigente de Ciudadanos, Inés Arrimadas, y las ministras del gobierno del PP. Son defensoras y privilegiadas del sistema y son ellas mismas quienes, en el ámbito empresarial o político, llevan a cabo acciones que nos oprimen. Ellas no dudan en usarnos a las mujeres de la clase trabajadora para conseguir más cuotas de poder en el ámbito empresarial y político, pero en el momento que vamos más allá y reivindicamos mejoras salariales en nuestros centros de trabajo o la socialización de las “tareas del hogar”, no dudan en quitarse la máscara y defender la salvaguarda del orden establecido que nos oprime a nosotras y les da privilegios a ellas.



Por ello, no compartimos la posición de la llamada Coordinadora Feminista de excluir a los trabajadores y activistas sociales masculinos, tanto de las tareas de organización como de la participación en la huelga y en las movilizaciones. Como marxistas, defendemos que la mejor manera de combatir los prejuicios que aún tienen muchos hombres de nuestra clase hacia la lucha de las mujeres por la igualdad, es incorporarlos a nuestra lucha y sensibilizarlos de nuestros problemas. Y eso sólo puede hacerse luchando codo con codo.

