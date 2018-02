Comunicat davant la detenció d’Ermengol Gassiot, Secretari General de la CGT de Catalunya, pel cas 27imés

El Secretari General de la CGT de Catalunya, el company Ermengol Gassiot, ha estat detingut aquest migdia a la seu de la Fiscalia Superior de Catalunya i no passarà fins demà a disposició judicial.

L’Ermengol estava en situació de cerca i captura perquè no va presentar-se a declarar davant el jutge en el judici conegut com a #Som27imes, arran de l’ocupació del rectorat de la UAB que van fer estudiants i sindicalistes el 2013 contra el ‘Pla Bolonya’.

La detenció s’ha produït en el moment en que tres de les persones encausades —la Bàrbara, l’Edu i l’Ermengol— , presentaven un escrit a la Fiscalia en el qual un miler de persones de l’àmbit acadèmic donaven suport als encausats. Cap a les 13h l’Ermengol i la Bàrbara, sobre la qual també hi havia ordre de detenció, han estat conduits a la Comissaria de Mossos d’Esquadra de Les Corts. Des de l’interior de la Comissaria, el mateix Ermengol ha comunicat per telèfon que fins demà no passarien a disposició judicial, així que passaran la nit a Les Corts.

Des de la CGT de Catalunya volem denunciar l’escarni i càstig innecessari que representa aquesta mesura, ja que generalment només dormen a Comissaria les persones detingudes en cap de setmana o quan la jornada ja està finalitzant. HEM CONVOCAT UNA CONCENTRACIÓ PER AQUESTA TARDA. Estigueu atentes a les nostres xarxes per tal seguir les novetats que es vagin produïnt.

Ermengol Gassiot és professor d’arqueologia a la UAB i des de fa quatre anys Secretari General de la Confederació General del Treball (CGT) de Catalunya, tercer sindicat en afiliació a Catalunya. El procés en el qual es troba imputat consisteix en 27 acusacions penals contra 25 estudiants, un PAS (personal d’administració i serveis) i un professor, que és l’Ermengol. En el marc de les mobilitzacions contra el ‘Pla Bolonya’, es va ocupar durant un mes el Rectorat, també com a protesta contra l’aleshores equip de Govern de la UAB. La fiscalia demana penes d’entre onze i catorze anys de presó i multes de 9.500 euros per a 27 persones per participar en l’ocupació o donar-hi suport. La UAB també els reclama 14.000 euros per responsabilitat civil.

Dimarts 27 de febrer de 2018

Secretariat Permanent CGT Catalunya