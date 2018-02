Diferentes dificultades difusas

¡Ya podemos escucha la Rueda de Prensa que han dado las compañeras de #CNT! ... See MoreSee Less

El Viernes 11 de Noviembre de 2016 ojeando la pagina web de la librería La Malatesta encontramos la biografía del anarquista Batista Albesa Segura, escrita por el periodista LLuís Rajadell. La poca información que nos daba la sinopsis del libro nos sorprendió bastante: Un hombre de acción aragonés, campesino y guerrillero de los misteriosos grupos de infiltración en la retaguardia franquista que mientras hacia la guerra, y la revolución al mismo tiempo, mantenía a los niños de su comarca en una colonia infantil en Cataluña. Enseguida buscamos toda la información que había por internet y repasamos nuestra biblioteca en busca de información de este enigmático cenetista y descubrimos que además había elaborado un plan para matar a Enrique Líster. Ese mismo día hicimos esta entrada en nuestro blog que os dejamos a continuación. Ahora, un año y pico después, después de conocer a Rajadell, de leer su libro y de hacer nuestra propia reseña, lo presentaremos el sábado 3 de Marzo en las III Jornadas por la Guerra y la Revolución Social en el Alto Palancia. ¡Salud!

m.youtube.com/watch?v=WPSwZeCtVB8

El documental, que está bien resumido, no habla sólo de Israel, sino de la historia de la bomba atómica, del espionaje soviético, de la bomba china, del la transferencia de tecnología a Corea del Norte, de la fallida Argelina, de la venta de tecnología desde Pakistan, etc, etc

Documental - Historia Poca Conocida del Programa Secreto de Israel En este documental veremos un resplandor de luz cegadora, una onda expansiva devastadora y una nuve en forma de champiñon hermosa y aterradora a la

