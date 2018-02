NACIONALISTAS:



No es mi intención molestar. Cada uno ve lo que ve, y depende su mirar de lo que necesita.



Me da inquietud y suscita mi curiosidad : ¿Es posible que en España, el antinacionalismo vasco esconda un antivasquismo etnico/cultural españolista...?



Y, viceversa para con los nacionalistas vascos en relación con lo «español»...



En tierra de nadie nos quedamos los simplemente españoles o sencillamente vascos o, incluso, los de ambos sentires entremezclados con distintos grados... y, sin poder cohercitivo ninguno...



¿Puede ser la independencia una opcion simplemente politica/economica/cultural...? No etnica, ni nacionalista...



El fin de los Estados-Nacion, en el capitalismo financiero global y de las transnacionales del s.xxi, supondrá la reorganizacion mundial territorial en «regiones» al tiempo supra estatales (UE) y «regionales», culturalmente mas «homogeneas» etnicamente (Castilla, Andalucía, Catalunya, Euskadi, Bretaña, Corcega, Escocia...)...?!



El único nacionalismo que en los reinos del Borbon hispano ha sido reiteradamente en la historia criminal, golpista y autoritario, con exito y poder, es el castellano/español... y son demasiados a los que, hablando de nacionalismos, les preocupa la paja en el ajeno ojo de nacionalistas vascos y catalanes y no la viga imperial decadente en «la mirada clara y lejos» del nacionalismo catolico, militarista y conservador español, dominante en el Estado...

En mi opinión, deberiais haceroslo mirar...



