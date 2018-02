20 años de ataques a las pensiones

Manolo Gallego ha compartido el "No tiene la palabra" de Jesús Cintora en el grupo CLUB DE OYENTES DE RADIO KLARA. ... See MoreSee Less

-Ángel Garrido (PP): "La esquizofrenia tiene cura, inténtelo" -Miguel Ongil (Podemos): "Me ha llamado esquizofrénico" -Paloma Adrados (Presidenta de la Asamblea de Madrid, PP): "No lo he oído"......

Jesús Cintora

Video