Ciudadanos: “Operación Reformista” número 3

Disonancia cognitiva de manual

El poble valencià democràtic ha de respondre sense fissures, exigint la recerca dels responsables i la seua condemna, però sobretot multiplicant per tot el País els monuments i els actes d'homenatge a #MiquelGrau.

El carrer de Cavallers de València és un dels carrers històrics més antics i conegudes de la ciutat. De segur molts de nosaltres hem passejat moltes voltes per ell.

La etimologia de la paraula “Cavallers” indica que el seu nom significa "homes a cavall". La possessió d'un cavall llavors indicava la pertinença a un determinat estatus social, en aquest cas d'alt rang.

Si passegem per aquest carrer o pels adjacents, admirant les belles façanes i portes dels antics palaus que anem trobant en el nostre passeig, si observem "amb ulls curiosos" algunes de les seues portes, normalment de grans dimensions per permetre l'entrada de carruatges als seus patis, veurem un detall curiós: la presència de baldes (picaportes) a diferents altures.

A que és degut això?

Si voleu saber-ho, podeu fer-ho ací, a la pàg. web temàtica sobre història de la ciutat de València, "Passejant València amb ulls curiosos":