Síndrome de la Resignación

La gente es mayoritaramente de centro y de izquierda moderada , en Cataluña, en España y en el resto del mundo; esto es así porque el capitalismo tiene mecanismos para impedir la formación de conciencias realmente de izquierdas.

Pero una cosa es la ideología y otra lo que se vota. ¿Para qué se ha creado si no una "crisis" económica? Pues para que se acabe imponiendo el miedo a la ideología y se vote mayoritariamente a la derecha.

Seguirá subiendo la Luz y el Gas. Según los gestores políticos de la clase explotadora (PP-Psoe-C,s) no hay ley, ni constitución, ni 155 que pueda con las eléctricas.

Esta es la democracia y la libertad de esta canalla corrupta con sus puertas giratorias para beneficiar a una minoría de explotadores y privilegiados.

Como muchos/as de vosotros/as cada mañana me dispongo a leer la prensa escrita para intentar informarme de la realidad que me rodea, o escuchar en Radio Klara "el repàs de la xarxa dels mitjans del règim" pues bien, este artículo tiene como objetivo intentar visibilizar una situación que considero invisibilizada por los medios informativos de “sesgo progresista”.



Sí hablo de medios “progresistas mayoritarios” me estoy refiriendo a La Marea, Público y Eldiario.es, estos tres medios teniendo en cuenta la popularidad de muchos/as de sus colaboradores/as en los platos de televisión, son los tres medios informativos de mayor referencia para aquellas personas que críticas con la situación política actual , sin ser activos militantes, siguen la actualidad por los medios de comunicación convencionales.



Pues bien, siendo conscientes de la línea editorial de los tres diarios digitales podemos enunciar que las ideas y prácticas libertarias son practicamente ajenas a su tablón informativo, situación que conlleva una ausencia de pluralidad informativa en unos medios de comunicación que aspiran a ser un referente de información crítica y plural. Cierto es, que las prácticas y alternativas libertarias han sufrido una persecución y criminalización sistemática desde los medios conservadores y de la izquierda traidicional a lo largo de la historia, tachando dichas prácticas y alternativas, de utópicas e irrealizables por parte de la izquierda tradicional y de terroristas y violentas por parte de los conservadores.



Esta situación ha provocado que se genere un escenario informativo donde parece no existir la noticia en todo aquello que se salga de los márgenes de la política normativa- institucional-. Ante esta situación los movimientos e iniciativas libertarias se encuentran invisibilizadas ante el “gran público”; accediendo solo a dichas informaciones, aquellas personas que o bien conocen páginas de contrainformación, o bien por otro lado, que están interesadas en investigar más allá de las opciones que les ofrecen los medios de comunicación tradicionales, ya sean estos progresistas o no.



Ante este contexto desolador para los y las libertarias, necesitamos con urgencia saber transmitir una serie de alternativas e iniciativas desde la inteligencia y la cultura popular informativa, me explico, creo que es de una necesidad absoluta presionar para intentar poner sobre la mesa de muchas redacciones nuestras alternativas e ideas, prácticas e iniciativas de vigencia absoluta, teniendo en cuenta, la situación mundial de colapso ambiental, las guerras por recursos naturales, la crisis política internacional o el oscurantismo informativo de las estructuras estatales en asuntos como la política antidroga, antiterrorista o fiscal, por poner algunos ejemplos.



No digo con esto, que tengamos que formar parte de la sociedad del espectáculo en la que nos encontramos sumidos como sociedad, pero sí quiero decir, que si pretendemos conformar una alternativa real y sería desde criterios horizontales y autogestionados, necesitamos una visibilidad que no tenemos en la actualidad.

Dicha visibilidad, de prácticas y alternativas al sistema hegemónico, podemos decir que en otros territorios como Catalunya o Euskal Herriak se encuentra más insertada en los imaginarios colectivos, dicho esto es importante decir a continuación, que queda mucho camino por recorrer en unas sociedades- como la vasca y la catalana- que se encuentran muy “nacionalizadas” en su eje izquierdo.



Si concretamos lo anterior y vamos al foco, es interesante destacar la notoriedad que dan a prácticas o políticas alternativas diarios como Gara o Berria en los Países Vascos, hecho el cual, podemos decir que supone un referente positivo en materia informativa para el resto del Estado Español, y del que sin lugar a dudas, deberían tomar nota publicaciones digitales como La Marea, Público o Eldiario.es.



En definitiva, es hora de poner sobre el tablero unas fichas que llevan decenas de años sin salir del gueto y sin suponer ningún tipo de vigencia o interés para las mayorías sociales, situación que ha conllevado sociológicamente, una distorsión de la percepción que tiene la gran mayoría de la gente de lo que supone la filosofía y moral anarquista, identificando dicho “orden social” con el caos y la violencia, es decir, con todo lo contrario de lo que predica y promueve el anarquismo, no podemos olvidar que la implantación del mismo, conlleva el máximo orden social, el respeto por el medio natural y sus seres vivos, la abolición del patriarcado, la construcción de unas estructuras horizontales y con ausencia de dominación, la resolución pacífica de los conflictos humanos, en definitiva, supone la libertad social y el fin de la explotación ambiental, en dos palabras podemos definir todo lo anterior con el concepto que representa el ecologismo social.



Por todo ello, este escrito es un mensaje en una botella que lanzo al mar de la información, donde entre olas de difamación y corrientes de demagogia, dicha botella, intentará llegar a la costa de la pluralidad informativa trasladando un mensaje claro, breve y a la vez conciliador, el mismo viene a decir lo siguiente:



"Si queremos hablar de libertad, pluralidad e independencia, justo es por lo tanto, que todas las alternativas, propuestas y proyectos, sean o no de carácter estatal, tengan la visibilidad que se merecen para que una sociedad crítica pueda elegir desde la reflexión y la confrontación informativa de que modelo social quiere formar parte"