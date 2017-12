NACIONALISMO:

1. Doctrina y movimiento políticos que reivindican el derecho de una nacionalidad a la reafirmación de su propia personalidad mediante la autodeterminación política.



El nacionalismo está basado en el supremacismo ( 2.Apego especial a la propia nación y a cuanto le pertenece ( los demás nos roban, somos mejores) ) creen que los malos son los demás, no asumen sus responsabilidades y desdeñan las posibles consecuencias de llevar a cabo sus anhelos, no tienen en cuenta la voluntad de otros ( absolutismo) y harán lo posible por conseguir lo que quieren, desprecian las opiniones contrarias, insultan y no escuchan a nadie, no solo no reconocen sus derrotas, sino que las celebran como un triunfo (11S's) está basado asimismo en la insolidaridad con los demás pueblos, en las mentiras y en el no reconocimiento de sus defectos.