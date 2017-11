Web survey powered by SurveyMonkey.com. Create your own online survey now with SurveyMonkey's expert certified FREE templates.

Si no luchas te quedaras sin pensión y tendras una vejez de miseria, despues de tener una juventud y una edad adulta de mierda, trabajando por un salario miserable, en un pais (y un mundo) en el que los pocos grandes del poder y sus vasallos, van recortando derechos y libertad año tras año y en el que estas forzado a trabajar (eso si tienes trabajo) por salarios de miseria...

Tambien, tendras que pagar cada año mas por el agua y la electricidad que consumes, te cobraran las visitas medicas y el hospital y pagaras mucho mas por la educacion competitiva de tus hijos...

España, Europa, y este mundo global, van a estar cada año menos habitables y con los ecosistemas, y la mayoria de las personas, mas jodidos...

Lo sabes, lo sabemos todos... ¡ Joder ! ¡ Hagamos algo bueno para cambiarlo !

Sobretodo, sobre todo: no votes a quien te jode, no lo hagas pensando que si lo haces te van a dar un "caramelo".

La derecha conservadora, nacionalista y popular, de boquilla, es la que esta robando nuestros derechos y nuestros ahorros, y quedandose con la riqueza de nuestros paises. No podrian hacerlo sin el apoyo de los partidos de "centro", cooptaos por arribistas en busca del pelotazo que cambie sus vidas, y apoyados en personas sumisas, clientelares, indignas. Estan orientados exclusivamente hacia el logro "como sea" del poder y la riqueza, corrupción mediada a espuertas. Corruptores y corruptos, van cangrenando el Regimen'7, a beneficio exclusivo de unos pocos y en prejuicio inmenso de la gran mayoria... de todos nosotros, los de a pie, los que deseeamos ver progresar a los nuestros libres y dignos, y conviviales, solidarios.

Seamos nosotros mismos, no deleguemos poder sin control estricto. Controlemos al dedillo a nuestros delegados. Asi es como funciona bien para todos una democracia digna.

No hay vida al otro lado del espejo. No la hay : no, al menos, una que merezca ese nombre. "Vida", de vivir con dignidad y convivialidad.

¡Claro que si! : Hay vida a este lado del espejo, en el que vivimos. Lo sabemos todos, en parte, porque, con nuestras luchas del pasado, ya vivimos otras vidas mejor que estas de ahora...

Todo comienza por volver a sentirnos orgullosos de ser lo que somos: Somos trabajadores. Nos ganamos la vida con nuestras manos y capacidades. ¡ Seamos pues dignos y orgullosos de nuestra clase y conscientes de nuestro poder colectivo ! Volvamos a tomar la democracia entre nuestras manos, y hagamosla de verdad democratica, como solo el pueblo que trabaja y es solidario sabe hacerlo : Democracia del pueblo libre para el pueblo libre y solidario.

Volvamos a coger con determinación la politica, el sindicalismo, las ciudades y campos, la convivencia... en nuestras manos y mentes libertarias, fraternales... Y, veremos mejorar las cosas y las oportunidades de buen vivir, año a año. Para nosotros, para los nuestros y paratodas y todos...

Sin duda, hay un mundo honorable y grato a este lado del espejo, solo tenemos que desearlo y cogerlo con nuestras manos; evitando que lo roben y destrocen, haciendolo inhabitable (entre la pobreza generalizada y la catastrofe climatica y ecosistemica global), y lo usufructuen en exclusiva a nuestras costas, unas castas (viejas o nuevas) podridas y enfermas por la ambición desmedida de poder y riqueza...

¡ Hay un mundo digno y convivial a este lado del espejo ! : se llama democracia y esta hecho de respeto entre mujeres, hombres y ecosistemas diversos, y se construye y se vive dignamente, en libertad responsable y solidaria; y esta esperando que queramos hacerle, con nuestras voluntades libertarias, con nuestras manos y saberes, entre la inmensa mayoria de nosotras y nosotros, conviviendo en paz, progreso humanista y libertad solidarias...

Salud, mientras, y siempre. ... See MoreSee Less