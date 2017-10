La injusticia que agrada al Príncipe

Esta es una noticia manipulada, claro. La CNT no es el anarquismo catalán. Además de que la CNT que ha lanzado este comunicado es la CNT desfederada, no la oficial. Es muy llamativo que la CNT "oficial" esté haciendo la oposición leal al "procés", junto a CGT y otros grupúsculos anarquistas recuperadores, mientras que las diversas CNTs desfederadas sean críticas con esta farsa. ... See MoreSee Less El anarquismo catalán pide a su militancia que se desvincule del nacionalismo elconfidencialautonomico.com La Confederación Nacional del Trabajo (CNT) en Cataluña ha pedido a su militancia que se desvincule del nacionalismo y que no se manifieste junto a banderas independentistas, ya que consideran que ...

Me da la impresión que la deriva que esta tomando Félix García Moriyón es ya justificarlo todo con tal de ir en contra de los independentistas.

Como el proces dure mucho no se donde puede llegar este hombre. ... See MoreSee Less