Auto de terminación

Da la impresión de que hemos retrocedido 35 años en el tiempo, que hayamos vuelto a los últimos setenta o los primeros ochenta del siglo pasado, pero me miro al espejo y me doy cuenta de que no, sigo teniendo cincuenta y muchos y no veinte como tenía en esa época. El ambiente en la calle es similar, las ordas fascistas de caza por las calles de Valencia como antaño, con impunidad, y con la connivencia del poder. Ambiente de miedo, incertidumbre... Las caretas han caído definitivamente, el PP es lo que siempre ha sido, extrema derecha, la continuación del movimiento siguiendo el desarrollo natural, con sonrisa democrática pero con mordedura autoritaria, fascista. No es que sus cachorros hubieran desaparecido, mientras ellos gobernaban no eran necesarios, pero cuando han sido desalojados del poder a la mínima los sueltan. Y es que la memoria es muy corta, no puedo entender como los del PSOE, pueden manifestarse codo con codo con los descendientes de los que mataron a sus abuelos. Por cierto, todos los grandes patriotas que han colgado sus banderas en los balcones y las han sacado a pasear, hace trescientos años hubieran sido considerado traidores, así es la vida, y por mucho que os empeñeis, no, no me siento español, a ver como cambiáis eso, aunque siento a andaluces, extremeños, catalanes, gallegos.... Como hermanos... Vuestra España os la podéis meter por el ojete.