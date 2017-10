CGT condemna la violència feixista i exigeix l’assumpció de responsabilitats

Els fets ocorreguts en el dia 9 d’octubre en la ciutat de València han sigut d’una violència extrema i amb clars components feixistes.

Des de la Confederació General del Treball volem denunciar aquests actes que ens porten tristos records de temps pretèrits que esperàvem no tornar a veure. És clar que les actuacions de la dreta política del nostre país han alimentat la proliferació dels grups ultres, al paraigua de la inacció premeditada i orquestrada dels mitjans policials, dedicats a perseguir a pacífics ciutadans en lloc dels violents.

La tolerància cap a emblemes, banderes, salutacions, càntics i gestos feixistes són una vergonya per a la gent de bé de tots els espectres anomenats democràtics, que sumat als actes reals contra les persones que van rebre no sol insults i colps, sinó fins i tot autèntiques pallisses demostren en el seu conjunt una càrrega d’odi visceral i sectari que hauria de ser rebutjat amb contundència per la societat en el seu conjunt, sense mitges negres ni ambigüitats.

Hem de recordar que el “compadreo” dels partits polítics democràtics amb el feixisme ens va portar a terribles situacions en el passat. Cap raó pot justificar donar cobertura a aquestes actuacions, que la seua no denúncia i persecució és simplement complicitat.

Davant l’ocorregut, hem d’exigir com a primer responsable, en permetre una contramanifestació el contingut de la qual era de sobra conegut i les conseqüències de la qual eren previsibles si no s’impedia, la immediata dimissió del delegat del Govern. La inacció, en aquest cas, de la policia, solament es pot entendre com a premeditada.

L’administració Valenciana també ha d’actuar, exigint responsabilitats i perseguint la presència, exhibició i demostració de símbols feixistes/franquistes, els quals també són anticonstitucionals, però en aquest cas no sembla molestar ni a la fiscalia ni al Govern de la Nació.

Hem de recordar també als funcionaris públics la seua obligació de servei a l’interès general, el seu compromís amb les persones, i que les actuacions marcades per directrius polítiques al marge d’açò no eximeixen de responsabilitats. L’obediència deguda no serveix per a realitzar actuacions desproporcionades, injustes i injustificades, les conseqüències de les quals finalment solament les pateix la població civil, al marge d’ideologies.

Exigim també l’actuació immediata contra els agressors i les organitzacions que els emparen, i les imatges de les quals estan perfectament documentades, i haver de ser la pròpia fiscalia la que actue davant el que és un clar delicte, i un atemptat a la convivència

Cridem finalment a la unitat de totes les persones i organitzacions contra aquells que usen l’odi i la violència per a imposar la seua manera de pensar.

CGT condena la violencia fascista y exige la asunción de responsabilidades

Los hechos ocurridos en el día 9 de octubre en la ciudad de Valencia han sido de una violencia extrema y con claros componentes fascistas.

Desde la Confederación General del Trabajo queremos denunciar estos actos que nos traen tristes recuerdos de tiempos pretéritos que esperábamos no volver a ver. Está claro que las actuaciones de la derecha política de nuestro país han alimentado la proliferación de los grupos ultras, al paraguas de la inacción premeditada y orquestada de los medios policiales, dedicados a perseguir a pacíficos ciudadanos en lugar de a los violentos.

La tolerancia hacia emblemas, banderas, saludos, cánticos y gestos fascistas son una vergüenza para la gente de bien de todos los espectros llamados democráticos, que sumado a los actos reales contra las personas que recibieron no solo insultos y golpes, sino incluso auténticas palizas demuestran en su conjunto una carga de odio visceral y sectario que debería ser rechazado con contundencia por la sociedad en su conjunto, sin medias tintas ni ambigüedades.

Debemos recordar que el compadreo de los partidos políticos democráticos con el fascismo nos llevó a terribles situaciones en el pasado. Ninguna razón puede justificar dar cobertura a estas actuaciones, cuya no denuncia y persecución es simplemente complicidad.

Ante lo ocurrido, debemos exigir como primer responsable de lo ocurrido, al permitir una contramanifestación cuyo contenido era sobradamente conocido y cuyas consecuencias eran previsibles si no se impedía, la inmediata dimisión del delegado del Gobierno. La inacción, en este caso, de la policía, solo se puede entender como premeditada.

La administración Valenciana también debe actuar, exigiendo responsabilidades y persiguiendo la presencia, exhibición y demostración de símbolos fascistas/franquistas, los cuales también son anticonstitucionales, pero en este caso no parece molestar ni a la fiscalía ni al Gobierno de la Nación.

Debemos también recordar a los funcionarios públicos su obligación de servicio al interés general, su compromiso con las personas, y que las actuaciones marcadas por directrices políticas al margen de ello no eximen de responsabilidades. La obediencia debida no sirve para realizar actuaciones desproporcionadas, injustas e injustificadas, cuyas consecuencias finalmente solo las sufre la población civil, al margen de ideologías.

Exigimos también la actuación inmediata contra los agresores y las organizaciones que los amparan, y cuyas imágenes están perfectamente documentadas, y deber ser la propia fiscalía la que actúe ante lo que es un claro delito, y un atentado a la convivencia.

Llamamos por último a la unidad de todas las personas y organizaciones contra los que usan el odio y la violencia para imponer su manera de pensar.