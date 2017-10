CNT condemna els atacs feixistes que s’han produït a València i exigeix la dimissió del Delegat del Govern

CNT València denúncia la permissivitat de la Delegació del Govern i exigeix la dimissió immediata dels responsables de l’operatiu policial i del Delegat del Govern.

La central sindical denúncia que s’haja permés que una contramanifestació il·legal s’encreuara amb una altra convocatòria totalment pacífica i legal a la ciutat de València. S’ha permés que un grup de violents d’ideologia feixista atacara amb total impunitat a manifestants que només estaven exercint el seu dret de reunió i la seua llibertat d’expressió.

Davant la brutalitat de les agressions i de les imatges que s’estan difonent a les xarxes socials, no tenim coneixement que hi haja hagut cap detingut, malgrat que han actuat “a cara descoberta”; i davant la mirada de centenars de persones. CNT considera que aquestes agressions feixistes contenen un agreujant ideològic i han de ser considerades com a un delicte d’odi.

Resultaria sorprenent i inusual que la Fiscalia iniciara d’ofici les pertinents actuacions judicials amb la mateixa diligència i rapidesa amb què està actuant contra determinades persones que només exercien el seu dret a la llibertat d’expressió en xarxes socials o Internet.

Des de CNT condemnem enèrgicament les agressions feixistes i animem a denunciar els agressors i els responsables polítics d’aquestos fets lamentables.

Federació Local de València

Confederació Nacional del Treball (CNT)

CNT condena los ataques fascistas que se han producido en València y exige la dimisión del Delegado del Gobierno

CNT València denuncia la permisividad de la Delegación del Gobierno y exige la dimisión inmediata de los responsables del operativo policial y del Delegado del Gobierno.

La central sindical denuncia que se haya permitido que una contramanifestación ilegal se cruzara con otra convocatoria totalmente pacífica y legal en la ciudad de València. Se ha permitido que un grupo de violentos de ideología fascista atacase con total impunidad a manifestantes que solamente estaban ejerciendo su derecho de reunión y su libertad de expresión.

Ante la brutalidad de las agresiones y de las imágenes que se están difundiendo en las redes sociales, no tenemos conocimiento de que haya habido ningún detenido, pese a que han actuado “a cara descubierta” y ante la mirada de centenares de personas. CNT considera que estas agresiones fascistas contienen un agravante ideológico, y deben ser consideradas como un delito de odio.

Nos extrañaría que la Fiscalía iniciase de oficio las pertinentes actuaciones judiciales con la misma diligencia y rapidez con la que está actuando contra determinadas personas que solamente ejercían su derecho a la libertad de expresión en redes sociales o internet.

Desde CNT condenamos enérgicamente las agresiones fascistas y animamos a denunciar a los agresores y a los responsables políticos de estos hechos lamentables.

Federación Local de València

Confederación Nacional del Trabajo (CNT)