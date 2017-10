¡Queremos decidirlo todo!

On estan els valents anarquistes que van donant lliçons de revolució social? Aquesta vesprada hi havia feixistes als carrers de València que han apallisat manifestants amb la connivència de la policia espanyola, i no se'ls ha vist plantant cara al feixisme....

Supose que deuen estar preparant alguna refleió lúcida darrere de l'ordinador.

"Todos los que han condenado el referéndum son cómplices de la escalada del fascismo"



Leído en este muro.Vergüenza que en lo que antaño fue un espacio ácrata y libertario,se tenga que soportar semejante salvajada por parte de un nacionalismo que no dudó en tirotearnos por la espalda en la mayor experiencia ácrata de la Historia...¡gentuza!

Aprofitem per a escoltar l'àudio de la conferència sobre José Peirats a Sogorb, duta a terme per l'hispanista britànic Chris Ealham i organitzada per l'Ateneu Llibertari del 36. Conferència de Chris Ealham sobre José Peirats a Sogorb 09/10/17