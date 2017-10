El Ibex off shore de la Marca España

Cómo es POSIBLE ?



-Cómo es posible que nuestros supuestos representantes elegidos por nosotros mismos hayan conseguido separarnos?...

-Cómo es posible que hayan conseguido que creamos que son más importantes sus intereses que los nuestros?...

-Cómo es posible que hayan conseguido que nos separe oponerse a la corrupción, a la mediocridad política, a que no se nos respete y escuche?...

-Cómo es posible que hayan conseguido que disponer de una educación de calidad, un empleo digno, bienestar y calidad de vida no se consideré prioritario y todo esto pase a un segundo plano?...

-Cómo es posible que seamos una sociedad dividida por las malditas ideas políticas, una sociedad sin conciencia colectiva en beneficio todos?...

-Cómo es posible que no seamos concientes de lo que somos y lo que queremos ser?...

-Cómo es posible que seamos ciegos que pueden ver, y no ven?... ... See MoreSee Less