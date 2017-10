Qué lástima.

¿Cuántos políticos ha habido heridos? ... See MoreSee Less

50 MUERTOS Y 400 HERIDOS El Capitalismo es un engendro de alienados!!!

A veces alucino escuchando la obsesión de Rafa Cid con sus fobias personales. El protagonismo que le concede a Ada Colau para criticarla por su "tibieza" es lo relevante del día de ayer, Rafa?. Te ha faltado llamarla "equidistante". Me resulta decepcionante. Que le de cera a Iceta o Pablo Iglesias, es evidente, pero seguimos hablando de actores secundarios. Los principales no van por ahí. En mi opinión

#HuelgaGeneral | #VagaGeneral | #3oct #StopRepresiò



1) NO es necesario comunicar a la empresa que harás huelga.



2) NO te pueden despedir por hacer huelga.



3) SÓLO te pueden obligar a cumplir con unos Servicios Mínimos si la empresa provee de servicios PÚBLICOS y ESENCIALES para la comunidad.



4) El empresario NO te puede sustituir el día de huelga.



5) Es LEGAL participar en un piquete informativo.



6) Si se vulnera tu DERECHO A HUELGA puedes acudir a Inspección de Trabajo o a los juzgado a interponer la pertinente DENUNCIA.

