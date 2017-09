[Vídeo] Coloquio: “Derecho a decidir y autodeterminación de Catalunya”

Pues claro que los anarquistas hemos de enfrentarnos a toda represión, pues claro que hemos de estar en las calles. Pero esto es una cosa y otra es apoyar un referendum convocado por los partidos burgueses. ¿Era necesario diluirse con la basura nacionalista? ¿No tenemos ya un proyecto propio y diferenciador? De nuevo una parte del anarquismo ha sido derrotada por el posibilismo más servil, convertida en una oposición leal al "proces". Ya hemos sido demasiadas veces los machacas de los totalitarios. Si se llegara al improbable escenario de una declaración de independencia y el estado español cortara el grifo, dejaran de cobrarse las pensiones, el desempleo, los subsidios, cuando el Estado catalán empezará a organizar su coerción, ahí sería el momento para la anarquía, para tomar las fábricas, las tierras, para dar una patada a todos los políticos y capitalistas y poner en marcha la alternativa anarquista. Pero en este juego las cartas están marcadas. Hay demasiados parásitos para defender lo establecido (incluidos los parásitos de las CUP). Lo previsible es que la segunda transición siga adelante, se reforme la constitución, quizá se cree un Estado federal, etc. Y lo que otorga aquí una gran victoria al sistema es que el pueblo (incluidos muchos anarquistas) han luchado por la democracia y por las urnas. ... See MoreSee Less

REFERÉNDUM EN CATALUNYA, NO GUERRA

"Intelectuales y académicos internacionales (referendumnotwar.com/supports/), han lanzado en las últimas horas un manifiesto en apoyo del referéndum del 1 de octubre, con el título "Referendum, not War" (Referéndum, no Guerra). Los firmantes censuran el trato antidemocrático dispensado por el Gobierno a las demandas catalanas mediante la aplicación de facto de un estado de excepción, En ese marco, los pensadores señalan que el Estado español ha desatendido doblemente sus funciones políticas en relación con el conflicto planteado desde Catalunya. Primero, por cuanto ha rechazado la propuesta de un referéndum de autodeterminación "legal y pactado" y segundo, porque ha desbordado su propio Estado de derecho aplicando de facto los efectos de una declaración de estado de excepción que no ha podido llevar a cabo parlamentariamente."

