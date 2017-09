CNT ante el 1-O: Frente a la represión, defender los derechos y libertades // CNT DAVANT L’1-O Enfront de la repressió, defensar els drets i llibertats

Ante la escalada represiva que estamos sufriendo tras la convocatoria del referéndum de autodeterminación en Catalunya del próximo 1 de octubre, la Confederación Nacional del Trabajo ni quiere, ni puede permanecer callada:

– CNT siempre se ha mostrado favorable al derecho de autodeterminación de los pueblos en sus acuerdos congresuales. No encontramos razones para replantear nuestra postura en el caso del referéndum catalán.

– La ciudadanía de Catalunya debe poder expresarse en libertad. El derecho a decidir sobre todos los aspectos que afectan a nuestras vidas es el pilar base para la construcción de una sociedad libre e igualitaria.

– La Constitución impuesta por el régimen del 78 no puede servir como excusa a la que apelar para tratar de negar la palabra a la sociedad o cuando las demandas sociales no gustan a los partidos en el poder. La legitimidad, más que cuestionable de una Constitución impuesta en condiciones de excepción democrática, no se enarbola de la misma manera cuando estos mismos partidos acaban con la sanidad universal, destrozan la educación pública, ahondan en la desigualdad social con sus políticas neoliberales o recortan nuestras libertades fundamentales.

– La sociedad debe avanzar en la consecución de derechos y libertades sin tener miedo a que su lucha suponga infringir leyes injustas. Al contrario, históricamente, la desobediencia civil ha sido motor de progreso al poner en cuestión estructuras de poder aparentemente inamovibles.

– Por eso, CNT denunciará y combatirá todos los movimientos represivos del Estado que traten de coaccionar o impedir que el pueblo, en este caso el catalán, exprese su voluntad en completa libertad.

#SensePor #SinMiedo

Secretariado Permanente Confederación Nacional del Trabajo

Bilbao a 20/09/2017

————— CAT ———————-

CNT DAVANT L’1-O Enfront de la repressió, defensar els drets i llibertats

Davant l’escalada repressiva que estem patint després de la convocatòria del referèndum d’autodeterminació a Catalunya del proper 1 d’octubre, la Confederació Nacional del Treball ni vol, ni pot romandre callada:

– CNT sempre s’ha mostrat favorable al dret d’autodeterminació dels pobles en els seus acords congressuals. No trobem raons per replantejar la nostra postura en el cas del referéndum català.

– La ciutadania de Catalunya ha de poder expressar-se en llibertat. El dret a decidir sobre tots els aspectes que afecten a les nostres vides és un pilar bàsic per a la construcció d’una societat lliure i igualitària.

– La Constitució imposada pel règim del 78 no pot servir com a excusa a la qual apel·lar per intentar negar la paraula a la societat o quan les demandes socials no agraden als partits en el poder. La legitimitat, més que qüestionable d’una Constitució imposada en condicions d’excepció democràtica, no s’enarbora de la mateixa manera quan aquests mateixos partits acaben amb la sanitat universal, destrossen l’educació pública, aprofundeixen en la desigualtat social amb les seves polítiques neoliberals o retallen les nostres llibertats fonamentals.

– La societat ha d’avançar en la consecució de drets i llibertats sense tenir por a que la seva lluita suposi infringir lleis injustes. Al contrari, històricament, la desobediència civil ha estat motor de progrés en posar en qüestió estructures de poder aparentment inamovibles.

Per això, la CNT denunciarà i combatrà tots els moviments repressius de l’Estat que tractin de coaccionar o impedir que el poble, en aquest cas el català, expressi la seva voluntat en completa llibertat.

#SensePor #SinMiedo

Secretariat Permanent Confederació Nacional del Treball

Bilbao a 20/09/2017