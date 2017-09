Europa Laica convoca un concurso de rap “Rapeando laicidad”. Bases e inscripciones

La CIA, que antes embaucó y reclutó decenas de miles de jóvenes musulmanes occidentales para convertirlos en islamistas, ha reclutado ahora anarquistas europeos para crear “Brigadas Internacionales”, explotando el recuerdo de las Brigadas Internacionales que lucharon contra los fascistas en Barcelona, en 1936. Así encontramos en el papel de tropas de refuerzo de las YPG/OTAN al Batallón antifascista Internacionalistas (Antifascist Internationalist Tabûr, de Europa Central), la Brigada Bob Crow (que se compone de ingleses e irlandeses), la Brigada Henri Krasucki (franceses), las Fuerzas Internacionales Revolucionarias de Guerrilla del Pueblo (International Revolutionary People’s Guerrilla Forces, estadounidenses), la Unión Revolucionaria por la Solidaridad Internacional (griegos), la Unidad del Partido Marxista-Leninista (españoles), y todos los grupúsculos turcos pro-estadounidenses (DK, DKP, MLSPB-DC, PDKÖ, SI, TDP, TKEP/L, TKPML), por citar sólo los más visibles. ... See MoreSee Less

De nuevo metidos de hoz y coz en luchas interburguesas. En sus peleas por el poder las élites siempre encuentran tontos útiles que pelean por ellos. No es la primera vez ni será la última, desgraciadamente. El pueblo como siempre muriendo por los nobles o por los burgueses.

En cuanto al nacionalismo siempre ha sido una ideología fascista. Los izquierdistas deliran con que el nacionalismo es de pronto de izquierdas y con que los partidos fascistas son de izquierdas cuando se enfrentan a otros fascistas. Los obreristas se unen a esta causa en la que no hay ni una sola reivindicación obrera. Y algunos anarquistas celebran que haya algo de lío, aunque este lío esté organizado desde el poder.

De nuevo los ciudadanos son llamados como borregos a votar. El ciudadano es el súbdito de la democracia. Y se está luchando por la democracia al fin y al cabo ¡Cuanta "lucha" para reafirmar la misma porquería de siempre.! ¡Vivan las urnas que nos traerán la libertad! Parece que de pronto las urnas son revolucionarias. Ya no son una herramienta de legitimación del sistema. ¿Derecho a decidir? Ese supuesto derecho a decidir no da derecho a decidir nada. Serán los amos los que decidan, como siempre. Pero eso sí, las órdenes las dan en catalán y bajo una bandera catalana.

¡Vivan mis amos porque son catalanes! ... See MoreSee Less