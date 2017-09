Saludos. Te invitamos a escuchar el podcast de La Luna Sale a Tiempo Radio en su edición de 29 de septiembre de 2017, que hemos emitido en directo en Ràdio Klara, Valencia, España, el viernes de 19:00 a 21:00: audio.urcm.net/La-Luna-Sale-a-Tiempo-Radio-29-09 REDIFUSIÓN EN ESPAÑA SALAMANCA Radio Oasis, lunes de 10:00 a 12:00 VALENCIA (MISLATA) Mislata Ràdio, jueves de 22:00 a 24:00. BURGOS (ARANDA DE DUERO) Radio Iris 7, viernes de 09:00 a 11:00 SEVILLA Radiopolis, viernes a partir de las 23:00 TOLEDO Mundo Obrero Radio, próximamente en esta emisora PATROCINADORES Ca Revolta: Al 10 de Santa Teresa Centro de Documentación y Solidaridad con América Latina y África (CEDSALA): Nuestro Norte es el Sur SOS Racismo País Valencià: Dokhandem el Migrante COLABORACIONES Fundación para la Investigación Sanitaria y Biomédica de la ComunidadValenciana (FISABIO) Instituto de Historia de la Medicina y la Ciencia López Piñero (IHMC) CORRESPONSALÍAS Berlín (Alemania): Paula Bou, escritora y pintora Castellón: Adel.lí Martínez, profesor de Educación Primaria PODCASTS Los puedes descargar en la página de la Unión de Radios Libres y Comunitarias de Madrid: www.audio.urcm.net BLOG www.lalunasaleatiemporadio.blogspot.com FACEBOOK www.facebook.com/LaLunaSaleATiempoRadio/ TWITTER @lunasaleatiempo Enrique Tébar, en nombre del gran equipo del programa Gracias por tu atención. ... See MoreSee Less

No podem faltar a la concentració unitària del 3-O per a donar el nostre suport als treballadors i treballadores que han convocat #VagaGeneral a #Catalunya. #Unitat: CGT-Valencia, Intersindical Va...

buenos dias a Claudio Almagro Sanfeliu y a todos los RadioKlaraescuchantes

Dos detalles curiosos: se está aplaudiendo a los mossos que tantas hostias nos han dado y se está recogiendo dinero para que no pierdan su patrimonio los que tanto nos han robado.