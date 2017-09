El problema territorial en España no es sino una consecuencia de la crisis del capitalismo global que se manifiesta en su forma en Cataluña.



Una burguesía española que está en crisis y luchan por sus intereses bajo la tapadera chovinista, arrastra a la clase trabajadora como arriete para las batallas de una burguesía contra otra.



La clase trabajadora no solo está siendo utilizada sino que además después de la batalla entre la burguesía, las trabajadoras y los trabajadores catalanes serán aplastados por el estado burgués español siendo más esclavos y más precarios.



Dicho esto, cualquier lucha de la clase trabajadora para poder vencer al estado burgués y a los capitalistas debe pasar por la unidad de toda la clase trabajadora de toda España, mientras no sea así el poder del estado burgués los aplastara por separado.