EMBAT: un 11 de setembre destituent

Per nosaltres, les llibertàries d’Embat, l’11 de setembre simbolitza una data en la qual recordem totes aquelles persones que, en aquest país, s’han aixecat contra l’opressió en defensa de les llibertats al llarg dels segles lluitant contra les estructures de dominació. Gràcies a aquestes persones, sistemàticament reprimides amb brutalitat i enterrades de manera anònima a fossars avui podem mantenir la flama d’una vida lliure.

Aquest 11 de setembre, com els que ens han precedit, està emmarcat dins d’una gran onada de mobilització popular que des de diferents identitats i tradicions polítiques demana cotes més grans de sobirania. Defensem com sempre la participació directa de tota la població en les qüestions que l’afecten i per tant defensem el dret d’autodeterminació que el nostre poble ha d’exercir el dia 1 d’Octubre. Amb tot, desitgem poder ampliar-la a tots els àmbits de la vida a partir del procés constituent que s’haurà d’obrir el dia 2 d’Octubre. Serà un moment per reescriure les regles que regeixen la nostra societat i per posar sobre la taula diferents models de país.

Malgrat tot, això dependrà d’allò que passi aquest mes de setembre, que serà crucial.

Tenim un escenari amb un “règim del 78” que ja no és capaç de governar de forma pacífica i convencional Catalunya. Capes socials cada dia més majoritàries estan deixant creure en la seva legitimitat per dictar-nos les lleis, per dir-nos el què hem de fer. La Generalitat i molts ajuntaments actuen virtualment com institucions d’un país independent. Les classes mitjanes, el jovent, i part de la classe treballadora ja no se sent vinculada al marc espanyol. Aquesta desafecció amenaça amb saltar a la resta de l’estat espanyol. El govern central intentarà revertir-la cridant a la sacrosanta “unitat de la pàtria” i la “indivisibilitat de la nació espanyola”, fet al qual hi contribueix lamentablement la majoria de l’esquerra espanyola i catalana, en comptes d’aprofitar la conjuntura per enderrocar la monarquia i el postfranquisme.

Serem testimonis de l’enfrontament entre les institucions catalanes i estatals, el posicionament de lleialtats, la disputa entre legalitats, l’ajust de posicions… L’estat espanyol no serà fàcil de derrotar i ja comença una perillosa demostració de força política, judicial i policial. Sabem que només votant no hi haurà cap independència. Ha d’existir una mobilització massiva i disposada a la desobediència a fi d’erosionar el control de l’estat espanyol sobre el territori català.

També és un bon moment per obrir nous fronts de conflicte des dels barris (AAVV, assemblees, grups d’habitatge) i els sindicats, a base d’elaborar polítiques d’habitatge, de remunicipalitzacions, de relacions laborals, que ajudin a definir una postura popular davant el procés constituent..

Secundem i fem una crida a secundar totes les manifestacions a favor de l’exercici de l’autodeterminació i contra l’autoritarisme.