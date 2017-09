Silencio y ruido en los medios

m.youtube.com/watch?v=QuLaygS_zfY

cenic.jimdo.com/sociedad/lista-criminales-lesa-humanidad/carlos-fabra-carreras-clh/

IMPUTACION CRIMINAL POR EL CASO BAR ESPAÑA ( TRATA Y TRAFICO DE MENORES Y ASESINATOS ). Desde 1990, CARLOS FABRA CARRERAS ha sido acusado por varias víctimas por pederastia, violación y asesinato de niños, así como participación en tramas de tráfico de drogas en lo que se ha dado en llamar el caso "BAR ESPAÑA", del cual hay abundantes videos con testimonios de estas supuestas víctimas en plataformas como youtube, asi como dropbox con todas las denuncias scaneadas, si bien algunos medios de comunicación vinculados al inculpado omiten sistemáticamente estos hechos.





El diario internacional en su edición en papel n. 938 de EL TRIANGLE, del 5 de octubre de 2009, publico un largo reportaje de investigación sobre red internacional criminal de pederastas que operó, durante años, en la provincia de Castellón y que, a pesar de las numerosas denuncias y testigos de cargo, la justicia se negó a seguir y nunca quiso desmantelar. En ese artículo se explico la larga batalla en solitario de un héroe padre de familia, Reinaldo Colás, que descubrió como sus dos hijas muy pequeñas, eran víctimas de todo tipo de abusos sexuales por parte del amigo de su ex mujer, el empresario italiano Giuseppe Farina, que fue presidente del AC Milan.



Y no sólo esto: estas niñas de corta edad eran, a su vez, explotadas sexualmente junto con otros menores por un grupo de prominentes y depravados personajes de la política y de la alta sociedad Valenciana en fiestas privadas que tenían por escenario la finca Mas del Coll, cerca de Vinaròs, y el Bar España, de Benicarló. Estas escenas de abusos de menores eran filmadas y, posteriormente, comercializadas en Francia e Italia, todo esto junto a una inmensa red de Trata y Tráfico de Menores operando en España a la vista y paciencia del partido PP de gobierno aun hoy en dia.



En las últimas semanas, el caso, que permanecía archivado y enterrado, ha hecho un rumbo espectacular. Uno de los integrantes de esta organización criminal se ha dirigido a la Fiscalía Anticorrupción, en calidad de arrepentido, y ha relatado con todo lujo de detalles como operaba la trama, y ha señalado que en el vértice de todo operaba el JEFE DE LA MAFIA CRIMINAL y EX PRESIDENTE DE LA DIPUTACION DE CASTELLON, CARLOS FABRA CARRERAS apadrinado por la ALTA CLASE POLITICA del partido de nada más y menos que de MARIANO RAJOY EL PP PARTIDO POPULAR de ultraderecha española con altos nexos también con el narcotráfico y la narco política.



Según el detallado relato de este arrepentido, al cual tuvo acceso EL diario TRIANGLE, esta organización mafiosa -de la cual formaban parte Giuseppe Farina y Bernard Alapetite, además de prominentes abogados, empresarios y jueces de la zona valenciana, con importantes contactos en las altas esferas políticas de la Generalitat y del PP - no sólo celebraba y filmaba estas orgías con menores, muchos de los cuales eran enviados desde un centro público tutelado cercano en Vinaròs, sino que se dedicaban a un amplio abanico de actividades ilícitas: la importación y venta de cocaína procedente de Panamá, tráfico de armas, trata y tráfico de menores, trapicheos para resoluciones judiciales, favores políticos a empresarios, comercio de oro, asesinatos selectivos, etc.





Cinco asesinatos principales





El tesorero de esta organización mafiosa era otro italiano, Carlo Bofante, que, según la denuncia presentada por el testigo arrepentido a la Fiscalía Anticorrupción, manejaba ingentes cantidades de dinero negro que, a su vez, distribuía entre los cabecillas de la red criminal. A esta mafia criminal de alto copete, el testigo le atribuye también varias muertes misteriosas que ocurrieron en la zona de Castellón en aquellos años y asegura que la enfermera Alicia Martínez, los tres miembros de la familia Flors y Miguel Roig fueron asesinados por órdenes de los altos capos como CARLOS FABRA CARRERAS.





La denuncia presentada ante la Fiscalía Anticorrupción en Madrid aporta la identidad de numerosos integrantes de esta organización criminal, así como detalles muy precisos de su forma de actuar. Tras años de lucha infructuosa y desesperante, estos días Reinaldo Colás vuelve a estar animado. ¿Será verdad que, por fin, los autores del sin fin de abusos sexuales sufridos por sus hijas pagarán por las atrocidades que cometieron? ¿ Y esa clase política ahora vinculada a la narco política y tráfico de menores es condenada en los Tribunales?



Ante la expectación generada por el documento, es que el diario TRIANGLE opto por publicarlo en su integridad, aunque también se puede leer en la edición en papel de EL TRIANGLE número 1122.



Desde al menos el año 1997 se viene ocultando una gigantesca red criminal de pederastia organizada junto a otros negocios ilícitos en España que implica directamente a jueces, policía judicial, fuerzas de seguridad, abogados, alta cúpula política y otros personajes adinerados en la provincia de Castellón.



El siguiente documento muestra con precisión varios datos, aportando enlaces a documentos judiciales reales, las denuncias que desde esa fecha interpone una víctima y padre que defiende a sus hijas de 3 y 5 años de edad, víctimas de múltiples abusos sexuales pedófilos por parte de ciertos elementos que han actuado pasando por encima de la ley. Adicionalmente, se incluye documentos judiciales de testigos bajo juramento que relatan las actividades delictivas organizadas que se desarrollaban en el Bar España de Benicarló, así como la RED DE PEDERASTAS que operaba en la comarca del BAIX MAESTRAT de Castellón donde dicha mafia organizaba sesiones de pederastia, grabaciones de pornografía infantil con muchos otros menores de entre 8 y 12 años de edad por motivos de lucro y diversión, sumado a actividades relacionadas al narcotráfico internacional. La trama llega hasta tal magnitud que la documentación incluye declaraciones que incluyen en estos círculos a algunos de los implicados en el crimen de las niñas de Alcasser publicado en varios medios.



Desde el año 1997, por los Juzgados de Vinarós, se montó una monumental campaña de desprestigio hacia la persona denunciante (el padre de las niñas REINALDO COLAS), demostrado en la documentación que consta en las Diligencia Previas 411/96, 522/97 y 703/00, del Juzgado nº 2, con el fin de “disimular” y “silenciar” las irregularidades de estos procedimientos y “desviar” la atención del verdadero asunto denunciado, estrategia ésta, que en principio siempre firma una Juez Instructora Sofía Díaz García también involucrada en la mafia criminal, y como se ha podido demostrar posteriormente, con la colaboración y dirección de los Sres.Wenley Palacios (abogado y asesor personal de CARLOS FABRA CARRERAS) y Ramón Jovani Puig (ex -juez), todos también involucrados en el armazón criminal de protección contra CARLOS FABRA CARRERAS.







(Este resumen legal es extraído de las diligencias previas 522/97, del Juzgado nº 2 de Vinarós – España que podrán ser utilizados en una acusación formal contra el imputado principal y sus cómplices)





El siguiente caso puede ser utilizado en los Tribunales contra el cabecilla principal de la organización criminal CARLOS FABRA CARRERAS por los delitos de Trata y tráfico de menores, violación de menores, pornografía infantil, pederastia. Como también una acusación formal contra FRANCISCO CAMPS, BERNARD ALAPETITE, GIUSEPPE FARINA, CARLO BOFANTE y la jueza SOFIA DIAZ GARCIA.





Durante la década de los 90s principios de los 2000s. Por la región de Benicarló, donde salto a la luz, los escándalos de menores en correlación a delitos de trata y tráfico de menores, violaciones y asesinatos de los mismos, en toda Castellón. La organización criminal sacaba los menores de la Residencia de Menores Baix Maestrat de Vinarós y estos eran llevados a la masía del Más del Coll.





Los involucrados directos y acusados en estos delitos de Trata y Tráfico de Niños, desde que se conocieron los hechos son :





CARLOS FABRA CARRERAS Ex –Presidente De La Diputación De Castellón y alto político del PP (cabecilla de la organización criminal delincuencial ).



Francisco Camps Ex – Presidente De La Generalitat Valenciana.



Bernard Alapetite Pederasta Francés Organizador de la red criminal como Toro Bravo y Ado71



Giuseppe Farina Ex – Presidente Del Ac Milán



Carlo Bofante Tesorero del grupo delincuencial mafioso del Bar España en Benicarló.



SANCHEZ MANUEL, FRANCISCO JOSE – Ex-Director Territorial de la Conselleria de Benestar Social de Castellón. PP



MUNDO ALBERTO, JAIME– Empresario y político valenciano.Alcalde de Benicarló entre 1991 y 2005. PP



YACOUB ABU, CARLOS - Médico. Candidato a la alcaldía de Benicarló



DIAZ GARCIA, SOFIA - Jueza de Vinaros y actualmente en Castellón.



BOTELLA ESPASA, MARIA GRACIA - Secretaria judicial.



Durante un tiempo en el mismo juzgado de SOFIA DIAZ GARCIA.



JOVANI PUIG, RAMON – Juez. También conocido con el



Nombre de RAMON GRAU. Ex-pareja de la enfermera



Presuntamente asesinada ALICIA MARTINEZ.



MARTINEZ, SALVADOR– Ex-Juez de Paz en Benicarló. Dueño De Esteller Fusters.



MARCOS MACIÁN, INMACULADA. Fiscal Juzgado Castellón.



ARIAS OCHOA, JAVIER. Fiscal Jefe de Castellón.



REDO FERRER, GEMA PERFECTA - Ex-Directora de la residencia de Menores Baix Maestrat.



ALEJANDRA – Trabajadora en la Residencia de Menores BaixMaestrat.



ALFONSO - Trabajador en la Residencia de Menores BaixMaestrat.



AMADOR - Trabajador en la Residencia de Menores Baix Maestrat.



AMPARO - Trabajadora en la Residencia de Menores Baix Maestrat.



CELIA - Trabajadora en la Residencia de Menores Baix Maestrat.



ELOY - Trabajador en la Residencia de Menores Baix Maestrat.



ENRIQUE - Trabajador en la Residencia de Menores Baix Maestrat.



FILOMENA - Trabajadora en la Residencia de Menores Baix Maestrat



JAIME - Trabajador en la Residencia de Menores Baix Maestrat.



ROSA - Trabajadora en la Residencia de Menores Baix Maestrat



VICENTE - Trabajador en la Residencia de Menores Baix.



EZZINO, SEBASTIANO – Vinculado a los negocios de GIUSEPPE FARINA.



RICO FERRER, MANOLO - Chef y empresario. Co-propietario del restaurante EL CORTIJO.



ROCA BOQUERA, FRANCISCO - Empresario.



ROIG OMS, MIGUEL – Asesinado. Fue propietario de un videoclub donde según testimonio se distribuían videos de Pornografía infantil.



LÓPEZ ROBLES, DEMETRIO. Supuesto asesino de Miguel Roig.



FERNÁNDEZ ALVAREZ, SANTOS - Capitán de la Guardia Civil en el Cuartel de Vinarós.



MONLLAU, PACO. Socio de Juan Mateu Caldés.



ESPAÑA MINGUEZ, JOSE - Propietario del BAR ESPAÑA.



ESPAÑA MONTILLA, CARLOS - Hijo de TERESA MONTILLA y De JOSE ESPAÑA.



MONTILLA CLARAMUNT, TERESA – Propietaria del BAR ESPAÑA. Ex-esposa de JOSE ESPAÑA y ex-pareja de RAMON JOVANI PUIG.



BELLES CASTELLO, RODOLFO - Fotógrafo, empresario y Prohombre de la vida social en Benicarló.



MATEU CALDES, JUAN BAUTISTA – Empresario de la Restauración y del sector inmobiliario. La familia MATEU está vinculada a un importante grupo empresarial en Panamá, dedicado al lavado de dinero en paraísos fiscales.



PALACIOS CARRERAS, EDUARDO WENLEY Abogado de Carlos Fabra y también empresario.



GIL, MARIBEL – MASTER Chef. Esposa de JUAN MATEU CALDES. Probablemente su nombre completo sea MARIA ISABEL PEREZ DE VARGAS GIL.



BELMONTE MORILLO, DIEGO Vinculado a una empresa de Grúas.



CANO CANO, JUAN – Vinculado a la supuesta organización Criminal.



BAUTISTA ALMEIDA, JUAN - Construyó escenarios para las Fiestas en MÁS DEL COLL.



FABREGAT FOLCH, FIDEL – Propietario de una granja de conejos en Benicarló donde según testimonios el grupo criminal a la cabeza de CARLOS FABRA CARRERAS practicaba la Pederastia .



FERNANDEZ GARCIA, DANIEL - Ha cumplido pena de prisión por abuso de menores. Apodado 'El Payaso'.



MANOLITO 'BUM BUM'. Propietario Discoteca “Bum Bum”



MARISOL. Maria Soledad Gauchia Miravet . Esposa de FRANCISCO ROCA BOQUERA.



MOLINA OLMS, JOSE – Ex-marido de ROSA MARIA VIDAL.



PEÑA – Constructor de Peñíscola.



PERAIRE EDO, ANTONIO – Ex-colaborador de la organización criminal.



TALLADA ESTEVE, FELIPE – Abogado de Farina, Tortosa.



TONI BESALDUCH –Director de Bancaja.



V., MARIA JOSE - socia de JUAN MATEU CALDES en una Inmobiliaria. Esposa de JOSE ABELLA.



VIDAL PONS, ROSA MARIA – Madre de ERIC GARCIA VIDAL e hija de FRANCISCA PONS AMAT.



cenic.jimdo.com/sociedad/lista-criminales-lesa-humanidad/carlos-fabra-carreras-clh/

Repositorio internacional con la documentación que inculpa al acusado.

Toda la documentación necesaria que inculpa al criminal y acusado CARLOS FABRA CARRERAS se encuentra almacenada en un repositorio internacional de información principal al que se puede acceder LIBREMENTE para ser utilizado a discreción en cualquier juicio en base al PRINCIPIO DEL RESPETO A LOS DERECHOS HUMANOS UNIVERSALES Y EL PLENO RESPETO A LAS DECENAS DE VICTIMAS:



www.dropbox.com/sh/o7z1njsqc2uvt46/AADutdgpfWxkGRKG3FRAm9v3a?oref=e



app.box.com/s/4wfu4wj7tt4bhzz5gm4wjtqv8zk93u2z



ALGUNOS REGISTROS EN VIDEO DE MUCHAS DE LAS VICTIMAS



www.youtube.com/results?search_query=bar+espa%C3%B1a



www.youtube.com/watch?v=bzBug8_otuY



www.youtube.com/watch?v=Q8QpkCjsmDs



www.youtube.com/watch?v=UYgsjf9AwwQ



www.youtube.com/watch?v=XZ3wFzbvbtg



www.youtube.com/watch?v=xb-x2PJgEUA



www.youtube.com/watch?v=eA6zuPFBN3Q







ARREMETIDA CRIMINAL LEGAL CONTRA VARIAS DE LAS VICTIMAS



ARREMETIDA LEGAL CONTRA REINALDO COLAS NAVARRO ( VICTIMA )





Al momento el principal inculpado CARLOS FABRA CARRERAS junto a varios cabecillas de su MEGA ORGANIZACIÓN CRIMINAL, han iniciado una tremenda arremetida de tipo legal apoyado por una MAFIA CRIMINAL LEGAL DEL REINO ESPAÑOL, esto contra varias de sus víctimas principalmente contra REINALDO COLAS NAVARRO padre de una hijas violadas y vejadas, quien fue quien se animó a desafiar a los poderes políticos facticos de la mega mafia que dirige ahora

CARLOS FABRA CARRERAS junto a varios cabecillas de su MEGA ORGANIZACIÓN CRIMINAL, han iniciado otra tremenda arremetida de tipo legal apoyado por una MAFIA CRIMINAL, principalmente contra JOAQUIN CRESPO MARQUES, solo por haber denunciado públicamente los graves crímenes y hechos delincuenciales del entramado de esta mafia en relación a delitos de TRATA Y TRAFICO DE NIÑOS Y NARCOTRAFICO INTERNACIONAL, ahora afronta una arremetida legal ( una acusación de difamación ), este 10 de octubre 2016 en Tribunales corruptos españoles, un proceso legal igualmente amañado, para efectos de silenciar esta DENUNCIA INTERNACIONAL y deje de hablarse de este mega escándalo político, ni en los medios ni en los estrados judiciales. UN MEGA ESCANDALO EN RELACION A TRATA Y TRAFICO DE MENORES Y NARCOTRAFICO que involucra a los altos individuos de negocios empresariales y la misma jerarquía del Poder Judicial. Es nuestro deber también como Organización Internacional que defiende los Derechos Humanos DDHH, las alertas mundiales por esta tremenda arremetida de los CRIMINALES, los que debieran purgar sus penas de LESA HUMANIDAD. Igualmente ahora intentan por todos los medios encarcelar a la víctima denunciante por un término de 6 seis años si fuera posible y silenciarlo.



IMPUTADOS AMENAZAN Y CITAN A JUICIO ORAL EN CONTRA DE LAS VICTIMAS



Los imputados acusados de Crímenes de Lesa Humanidad ahora citan a las víctimas a un Juicio Oral, este próximo 10 de Octubre 2016, bajo amenazas para evitar que estos sigan denunciando en los medios y los tribunales, los horrendos crímenes ejecutados por la mafia bajo órdenes expresas de los cabecillas de la organización, inclusive bajo la amenaza de encarcelarlos si continúan en esa tarea.



Es necesaria la presencia de todos los medios posibles, movimientos populares y organizaciones que defienden los DDHH Derecho Humanos en España, para desbaratar a esta tremenda mafia que ahora ha involucrado en su entramado a casi todo el poder judicial y politico a su favor.



DATOS DEL JUICIO:





Fecha del Juicio : 10 de OCTUBRE 2016.



Hora del Juicio : 10:00 AM ( hora España)



Lugar : Sala 7 de audiencia de este Juzgado. Ciudad de la Justicia, Boulevar Blasco Ibáñez 10, de la localidad de CASTELLON.



LA PETICION INTERNACIONAL PARA LLEVAR A JUICIO EN LA CORTE PENAL INTERNACIONAL A CARLOS FABRA CARRERAS POR CRIMENES LESA HUMANIDAD





La petición internacional abierta para llevar a Juicio en la Corte Penal Internacional a Carlos Fabra Carreras y su red de crimen organizado está debidamente formulada y publicada en el enlace siguiente de la organización CHANGE.ORG:



www.change.org/p/i-juicio-en-la-corte-penal-internacional-a-carlos-fabra-carreras-por-crimenes-le...



CONCLUSION



Por el detalle de graves delitos de Lesa Humanidad que apuntan al acusado CARLOS FABRA CARRERAS y los miembros de su Mega Red Criminal, es necesario aplicar todo el rigor de la Ley sobre el principal encausado e implicados y los organismos llamados por Ley deben actuar de forma inmediata para que el inculpado o inculpados por los diversos delitos sean inmediatamente llevados ante los altos estrados judiciales del TRIBUNAL DE LA CORTE PENAL INTERNACIONAL para responder por la infinidad de cargos penales y resarza inmediatamente los tremendos daños causados a terceros y purgue una condena ejemplarizadora.



Al momento el principal inculpado CARLOS FABRA CARRERAS junto a varios cabecillas de su MEGA ORGANIZACIÓN CRIMINAL, han iniciado una tremenda arremetida de tipo legal apoyado por una Mafia Criminal legal de España, esto contra varias de sus víctimas principalmente contra REINALDO COLAS, quien fue quien se animó a desafiar a los poderes políticos de la mega mafia que dirige ahora CARLOS FABRA CARRERAS junto al entramado de altos políticos del Partido Popular PP. Ahora REINALDO COLAS por el simple hecho de acusarlo formalmente ante los tribunales por la infinidad de crimines de LESA HUMANIDAD principalmente contra varios menores y sus propios hijos, afronta una tremenda arremetida legal ( una acusación de difamación ), este 10 de octubre 2016 en Tribunales corruptos españoles, un proceso legal tremendamente amañado, para efectos de silenciar esta Denuncia Internacional y que no se hable más de este mega escándalo político, ni en los medios ni en los estrados judiciales. UN MEGA ESCANDALO que involucra a los altos jerarcas de la clase política española, a altos hombres de negocios empresariales y la misma jerarquía del Poder Judicial. Es nuestro deber como Organización Internacional que defiende los Derechos Humanos en el planeta lanzar las alarmas y alertas mundiales por esta tremenda arremetida de los CRIMINALES, los que debieran purgar sus penas de LESA HUMANIDAD por la violación sistemática de los derechos de los que fueron sus víctimas en su momento, y que ahora tratan de hacerlos aparecer como sus victimarios.



La Justicia y el respeto al derecho debe prevalecer, ante todas las arremetidas de la mafia criminal española ahora beligerante en todos los organismos españoles carcomidos por la tremenda corrupción imperante en la península Europea.





EFECTOS RESOLUTIVOS



Las personas que hayan tenido o tengan relación o vínculo de cualquier tipo con el acusado CARLOS FABRA CARRERAS serán pasibles a investigación y también en caso de que se les demuestre acusados bajo los cargos de complicidad, sufriendo inclusive una sanción moral, con su respectiva inclusión en la Lista Internacional de Corruptos y CLH - Criminales de Lesa Humanidad.



REFERENCIAS DE LA ACUSACION CARLOS FABRA CARRERAS



REFERENCIAS DE LA ACUSACION CARLOS FABRA CARRERAS



DELITOS POR TRATA Y TRAFICO DE MENORES



www.youtube.com/results?search_query=bar+espa%C3%B1a



www.dropbox.com/sh/o7z1njsqc2uvt46/AADutdgpfWxkGRKG3FRAm9v3a?oref=e



es.wikipedia.org/wiki/Carlos_Fabra_Carreras



www.20minutos.es/noticia/236155/0/fabra/empresas/



www.20minutos.es/



commons.wikimedia.org/wiki/Category:Carlos_Fabra



dondevamos.canalblog.com/archives/2014/06/28/30155240.html



www.larepublica.es/2013/08/carlos-fabra-podria-estar-implicado-en-una-trama-de-violacion-de-ninas...



giancarlorinaldi.tumblr.com/post/47769235646/milan-v-napoli-when-silvio-berlusconi-and-diego



hemeroteca.eltriangle.eu/search/search-images.php?key=OTM4XzIwMDkxMDA1XzExfENhc3RlbGzzfDA1LzEwLzI...



economiazero.com/carlos-fabra-podria-estar-implicado-en-una-trama-de-violacion-de-ninas-y-ninos-d...



pedocriminel.blogspot.fr/2011/12/ado-71-reseau.html



www.liberation.fr/france/1997/06/20/pedophiles-des-violeurs-parmi-les-voyeurs-un-suspect-chez-qui...



onlymadeleine.createforum.com/news-f6/gazeta-digital-madeleine-s-alleged-kidnapper-e-t19.html



boutique.ina.fr/economie-et-societe/justice-et-faits-divers/video/CAA8000999901/les-nazillons.fr....



fr.wikipedia.org/wiki/Gaie_France



www.voltairenet.org/article7507.html



www.mccannpjfiles.co.uk/PJ/ANTONIO_TUSCANO.htm



sosmaddie.blogs.dhnet.be/archive/2007/07/12/entrevue-exclusive-d-antonio-toscano-robert-murat-est...



observatoriocannabico.wordpress.com



www.eltriangle.eu/es/notices/2013/08/la-trama-criminal-de-castellon-denunciada-a-la-fiscalia-596.php



despertares.org/2013/11/23/la-mafia-pederasta-por-encima-de-la-ley-organizada-en-castellon/





DELITOS POLITICOS





www.abc.es/espana/comunidad-valenciana/abci-psoe-compara-carlos-fabra-capone-201604191303_noticia...



racing1913.com/990667/1753840-caso-fabra-la-punta-del-iceberg-de-la-corrupcion-del-pp/



ecoshospitalarios.blogspot.com.es/2016/08/datos-que-vinculan-al-partido-popular.html



www.levante-emv.com/comunitat-valenciana/2009/03/22/carlos-fabra-edita-libro-niega-golpe-militar-...



www.europapress.es/comunitat-valenciana/noticia-carlos-fabra-rajoy-tipo-honesto-mal-companero-via...





www.elmundo.es/comunidad-valenciana/castellon/2016/09/28/57eb8d7de2704ef94c8b4575.html







DELITOS DE FRAUDE Y ESTAFA A LA HACIENDA PUBLICA





es.scribd.com/doc/273809843/Carlos-fabra-Delito-Contra-La-Hacienda-Publica-2013



www.abc.es/espana/abci-conceden-tercer-grado-carlos-4850710245001-20160418022012_video.html



www.abc.es/espana/comunidad-valenciana/abci-conceden-tercer-grado-penitenciario-carlos-fabra-cont...



www.abc.es/espana/comunidad-valenciana/abci-caminos-cruzados-carlos-fabra-y-mario-conde-201604191...



www.abc.es/espana/comunidad-valenciana/abci-condenan-carlos-fabra-devolver-expiloto-alex-debon-pr...



www.abc.es/espana/comunidad-valenciana/abci-exnumero-carlos-fabra-banquillo-acusados-201602151617...



www.abc.es/espana/comunidad-valenciana/abci-entre-fregona-y-domino-transcurre-estancia-carlos-fab...



www.abc.es/espana/comunidad-valenciana/abci-abecedario-corrupcion-comunidad-valenciana-2016020414... ... See MoreSee Less

Video