Todo el poder para el jefe

YA SABEMOS LO QUE HAY ...SOBRAMOS....QUE HACEMOS ?SI NO DAMOS RESPUESTAS CONTUNDENTES,,,LOS FASCISTAS CON SU TRABAJO EN LOS BARRIOS NOS COMEN VIVOS....ELLOS APRENDIERON...NOSOTROS PARECEMOS DORMIDOS...SI NO ASUMIMOS ESO...LOS ESTOMAGOS VACIOS AGRADECEN A QUIEN LES DA UN PAQUETE DE ARROZ ,POR MUCHA TEORIA QUE TENGAMOS. ... See MoreSee Less