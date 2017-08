Rototom 2017 – Celebrating Africa sin salirse de Babilonia

Carlos Monty

Vaya por delante la enorme controversia que genera siempre el modelo de macro-festival veraniego en España, como modelo de ocio que vive una burbuja donde la demanda no se corresponde con la calidad de la oferta. Pero más todavía cuando, como ocurre con el festival italiano, se presenta con una supuesta coartada cultural que promete un valor añadido a la simple diversión de música, alcohol, drogas y playa. Lo hemos contado aquí en sucesivas ediciones. Pero la de este año tenía un compromiso especial al “reivindicar” la supuesta conexión del festival con su raíz africana a través de la música reggae. Un proyecto largamente anhelado según su director de comunicación Claudio Giust.

Y la verdad es que por primera vez se pudo vivir un festival a dos velocidades: el comercial de pura enseña jamaicana que se vende cada año, pero en paralelo una suerte de festival semi africano con actividades de toda índole relacionadas con el Continente Negro, más allá de la presencia de artistas reclamo de aquella procedencia como los conocidos Alpha Blondy y Youssou Ndour y de hijos destacados de leyendas como Seun Kuti (su show fue lo mejor de todo el festival) o Nkulee Dube (entrañable hija del revolucionario sudafricano Lucky Dube, asesinado a tiros en 2007).

Una presencia africana que se notaba por la asistencia mucho más numerosa que otros años de senegaleses, y sobre todo por la actividad febril del sector llamado African Village, mucho más omnipresente que otros años en el festival.

Sin embargo, aunque el cartel oficial de eventos prometía mayor entidad cultural y de compromiso que otros años, incluso rescatando combos de veteranos ilustres jamaicanos, con los Wailers originales que quedan aun girando (con el bajista Familyman Barrett al frente), una representación de ese icono cultural rastafari que es Inna di Yard (sin su fundador Earl Chinna Smith, pero con Kiddus I, Winston McAnuff y el siempre enérgico Cedric Myton de The Congos) o los entrañables toasters originales U-Roy y Big Youth (haremos abstracción de la pobre representación de The Heptones y Silverstones); el frágil equilibrio entre la imagen ya mal ganada en años anteriores de festival para jipis pijos y la interesante apuesta por la reivindicación africanista se fue rompiendo conforme avanzaba esta 24ª Edición (8ª en España).

Primero, porque parece que los programadores del Festival aún no han aprendido a mantener la credibilidad de sus propuestas culturales combinando con el tirón en taquilla. Así parece que no hay forma de que por ejemplo en su llamado Foro Social aprendan a huir de una cierta espectacularidad mediática y apuesten por ponentes y contenidos que conecten con las realidades que abordan, más allá de quedar bien cara a la galería. No se entiende que dediquen una sesión a personajes del grupo PRISA como el egipcio Samir Amin y el periodista de la SER Nicolás Castellano, que ya tienen sus propios altavoces y en cambio el Sindicato de Manteros de Barcelona estuviera ausente. No se comprende que los líderes del movimiento histórico panafricanista en España estuvieran ausentes, aunque se invitara a la asociación activista Wiriko. Es cierto que se habló de Thomas Sankara, de la Mujer Afro en España o de los Movimientos y Redes Sociales que están cambiando Africa, y que resulta muy insólito ver tanta concentración de talleres y mesas redondas sobre el asunto, lo que además de difícil de seguir por la simultaneidad de horarios, no puede huir de esa fórmula competitiva de “cuánto más, mejor” de los macro-festivales. Pero lo importante es que, aun de agradecer, no parece hecho contando con las fuerzas sociales y activistas de aquí, sino de espaldas a estas. Y esto se notó en cuanto aparecieron los primeros contratiempos. Además, serios.

Porque aparte de las quejas de los usuarios contra los elevadísimos precios sobre el consumo obligatorio de comida y bebida en el interior, empezando por protestas sobre el precio del agua (que ya habían arrancado este verano en otros festivales) y del alejamiento del parking público (esta vez obligado por los dispositivos anti-yihadistas que se han implantado por Interior durante todo el Verano en festivales y grandes concentraciones, todo hay que decirlo); la celebración del Festival coincidió con dos pruebas de fuego, difícilmente superadas. Aunque el festival estuvo rápido para reaccionar con una gran pancarta en el escenario principal con el lema “No tinc Por” la misma noche de los atentados de Barcelona y Cambrils, no fue así cuando fue contrapuesto por la dura realidad de los africanos en España.

Sin una sola referencia oficial (sí en distintas mesas y talleres, como en la que yo mismo tuve ocasión de participar como ponente) sobre el asesinato racista en Salou solo 15 días antes del senegalés Moudrou Mai Ndiaye, en pleno festival se conoció la muerte por ahogamiento del también senegalés y asistente al festival, Ibrahim Diop, en una de las playas de Benicassim. La falta de respuesta oficial sobre la implicación de la organización en su repatriación, hasta que el festival hubo concluido, estableció una mancha de sospecha que ni siquiera se diluyó tras el mismo.

Como enviado especial de esta emisora, tuve la oportunidad de publicar diariamente una guía de recomendaciones anticipadas que dan cuenta al momento, no solo de las actuaciones más destacadas como la de los míticos antirracistas ingleses The Specials, sino que también abordaron las polémicas día a día surgidas en torno a esta experiencia singular en la que resulta tan difícil compatibilizar un modelo de fiesta y celebración con una realidad tan sangrante como la africana en España.

