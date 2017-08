Ple suport a les treballadores i treballadors en lluita.

Ja fa mesos que diversos col·lectius de treballadores i treballadors de Barcelona porten una dinàmica de mobilitzacions i de lluita degut a conflictes provocats per l’Ajuntament. Conflictes que lluny d’acabar com el dels socorristes, estan afectant a col·lectius com Metro, Busos i Telefèric de TMB, Bicing, Parcs i Jardins, SIRESA- Tersa, Open Camp… en la majoria de casos amb la precarietat com a fons.

Barcelona en Comú no pot sortir airosa d’aquesta escalada. La seva arribada a l’Ajuntament, amb discursos grandiloqüents sobre “desobediència”, “sobirania popular”, “béns comuns”, “poder popular” i “revolució democràtica”, s’ha topat amb la realitat i els interessos de classe. L’actitud de BeC-PSC, mentre posen l’excusa de l’immobilisme de la Generalitat o el Govern de l’Estat, contrasta amb la de les treballadores i treballadors que s’hi juguen el lloc de treball i la seva subsistència.

Som testimonis d’una realitat de nul·la lluita contra la precarietat laboral, el menyspreu de l’organització sindical, l’incompliment del programa de municipalitzacions, la defensa de les externalitzacions… En definitiva, un vell model de ciutat basat en la gestió del neoliberalisme que no li proporciona cap sobirania ni apoderament als seus habitants i que només fa l’efecte de servir per a salvar els quadres d’ICV-EUiA i col·locar en noves xarxes clientelars dels Comuns els seus propis quadres, tècnics i fundacions.

En aquests dies estem veient com des de l’entorn del govern municipal i alguns dels seus partits acusen alguns dels col·lectius en conflicte de fer el joc a les “classes dominants” o de “actuacions masclistes”. Aquestes declaracions menyspreables han de ser rebutjades per tot el moviment popular, en especial aquelles que critiquen formes de lluita que fa poc temps feien seves qui avui està en la institució, com els escarnis contra els polítics antisocials.

Des d’Embat, Organització Llibertària de Catalunya, volem mostrar la nostra solidaritat amb totes les plantilles mobilitzades i agrair-les el coratge per defensar els seus drets en una conjuntura de por generalitzada a causa de l’atur i la pobresa, que afecta una majoria del nostre poble. Creiem que aquestes lluites, totalment legítimes, han de ser recolzades amb totes les formes de lluita que siguem capaços d’articular, doncs és indispensable que surtin ben parades i puguin servir d’exemple per a sectors encara desmobilitzats o, fins i tot, en condicions més precàries i invisibilitzades.

Per això, venim treballant per la confluència de les lluites, organitzacions i sindicats, capaç d’articular una força popular que aprofiti la conjuntura oberta amb el nou temps polític. La Carta de Drets Socials i Laborals elaborada des de baix, als barris i als sindicats, és una necessitat per orientar la nostra lluita amb un programa que ataqui les qüestions estructurals del sistema i la ciutat que patim, com:

Prohibició de l’acomiadament improcedent en tots els convenis col·lectius de la ciutat.

de l’acomiadament improcedent en tots els convenis col·lectius de la ciutat. Dret al treball garantit per totes les veïnes i veïns, en una ciutat que presumeix de superàvit.

garantit per totes les veïnes i veïns, en una ciutat que presumeix de superàvit. Municipalització i control democràtic dels serveis públics. De tots.

De tots. Elecció de càrrecs d’àrea directament a través de les plantilles, i no col·locats a dit des de dalt.

Donem suport sense fissures, organitzem la Batalla per Barcelona també en la feina.

Embat Barcelonès, juliol de 2017