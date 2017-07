Homenatge a Joan Peiró i Belis

El karma existe. Me empiezan a caer mejor los "identitarios" estos: le sacan la pasta al facherío rqacista y xenófobo europeo para fletar un barco que a duras penas flota porque sirvió para ejercicios navales de tiro, y en vez de entorpecer las labores de rescate de las ONG, es detenido en Chipre y su tripulación, que casualmente es de Sri Lanka, solicita asilo y denuncia a la organización por haberlos engañado. ... See MoreSee Less Los tripulantes del barco racista son srilankeses que pagaron por llegar a Italia publico.es Denuncian que la organización racista "Defend Europe" les engañó para participar en la misión contra los refugiados en el Mediterráneo. Capitán y tripulación testificarán ante el juez este jue...

Es evidente, desde hace demasiado tiempo la proliferación de fascistas disfrazados en este muro. Eso quiere decir que el anarquismo sigue siendo un objetivo de las cloacas y de los Gambín de turno. Son peligrosos, pocas bromas, están trabajando, tienen presupuesto, estrategia y recursos. Consiguen, es su intención, que cualquiera que se acerque salga corriendo. Son mensajes idénticos a los de HazteOir, organización creada por "El Yunque" declarada por un juez organización secreta y paramilitar ultracatólica. Son una infiltración. Por supuesto no juegan sólo en el face o en el twiter. Están en las organizaciones y en los colectivos. Son momentos especiales, vienen tiempos duros. Atentos.

Periódico El Libertario "Es hora de desmontar las maniobras seudo informativas de las que pretenden valerse en el exterior tanto quienes controlan, como quienes aspiran controlar al Estado venezolano, y en ello esperamos contar con el respaldo activo de individualidades y agrupaciones libertarias tanto en América Latina como en el resto del planeta. Cualquier muestra de solidaridad anarquista será bienvenida por el movimiento ácrata venezolano, ciertamente pequeño y moviéndose entre muchas dificultades, pero que en la actual coyuntura agradecerá enormemente saber que de algún modo contamos con l@s compas del resto del orbe, bien sea reproduciendo y divulgando la información que difundimos l@s anarquistas de Venezuela, generando opiniones y reflexiones que desmontan las visiones que en este tema intentan imponer autoritarios de derecha e izquierda," Llamado desde Venezuela a l@s anarquistas de Latinoamérica y el mundo: La solidaridad es mucho más que una palabra escrita periodicoellibertario.blogspot.com Colectivo Editor de El Libertario Nos dirigimos a todas las expresiones del movimiento libertario, en particular a las de e...