Embat davant la convocatòria de l’1O

Embat, Organització Llibertària de Catalunya, dóna suport al Referèndum convocat per l’1 d’octubre com a mostra de l’exercici de sobirania del nostre poble.

Som conscients que les poques oportunitats de ruptura avui existents a l’Estat Espanyol passen per aprofundir i agreujar la crisi de legitimitat de l’anomenat «Règim del 78». És per aquesta causa que creiem positiva la convocatòria d’un Referèndum: per una banda serveix per exercir el dret, sovint oblidat, de preguntar al poble la seva opinió per alguna qüestió; per l’altra, per fer palesa la debilitat estructural de l’Estat, que haurà de recórrer a tota mena de tàctiques polítiques, legislatives, mediàtiques, judicials o de guerra bruta per impedir-ho, caient en un descrèdit encara més patètic.

Amb tot, el Moviment Popular de Catalunya no s’ha de conformar amb introduir una papereta en una urna. Primer, per que si només fem això, sabem que quan el Referèndum sigui considerat il·legal per l’Estat no servirà de res. La comunitat internacional mai es mullarà, si no es mulla la societat catalana. Segon, per que si volem de debò una societat en llibertat és necessari acabar amb l’Estat Espanyol, que és un dels més lliberticides d’Europa com coneixem des de fa segles. El caràcter antidemocràtic i corrupte del Govern de Rajoy és una representació molt fidel de la naturalesa de l’Estat. També hem de ser conscients que l’Estat està lluitant per la seva supervivència, i que farà tot el que estigui al seu abast per sotmetre Catalunya. Per tant, l’única opció de veure algun dia una República Catalana passa per una mobilització permanent i massiva, estant disposades a la desobediència civil.

Però una República que substitueix a un Regne, no és el final del camí. Tant si tira endavant la República com si no, el Moviment Popular ha de constituir-se en actor principal del nostre territori i exigir una sèrie de qüestions vitals – que ens beneficiïn realment – com podrien ser: control del preu de l’habitatge i promoció d’iniciatives públiques o col·lectives d’accés; un marc laboral català tutelat per les organitzacions obreres; control democràtic de l’empresa pública, remunicipalització de la riquesa social i nacionalització del sistema productiu estratègic; sortida de l’empresa privada especulativa de l’educació, la sanitat i del sistema de pensions; passos ferms per una autosuficiència i eficiència energètica per assolir una sobirania real; sobirania alimentària i industrial; renúncia a pertànyer a OTAN i UE…

No volem un Moviment Popular passiu davant qüestions importants que afecten a tota la societat ni atomitzat en mil projectes que no es coneixen entre sí. En aquests moments hem de pressionar per assolir objectius que millorin inequívocament la vida de les persones, ja que les institucions capitalistes ens demostren dia rere dia que no són capaces de fer-ho o que no ho volen fer.

Ni titelles en mans de la Generalitat ni estàtues de guix que permetin la victòria dels interessos de la Moncloa. Poble Fort.

Embat, juliol de 2017