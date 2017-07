El asno de Buridán o un pollo sin cabeza

Pasaba por el lugar equivocado, en el momento equivocado.

Lo acusaron de "chavista".

No sabemos si lo es, pero eso no tiene importancia: las "guarimbas" fascistas dicen que si, y con eso basta.

Esto es lo que estáis defendiendo desde la equidistancia, desde el ataque al gobierno legítimo de Venezuela y desde el apoyo a la "oposición".

Ahora toca defender al pueblo venezolano - lo que pasa por defender a su gobierno - cualquier otra cosa, cualquier concesión al enemigo, es defender que esto siga pasando, y que se multiplique por cien en el caso de que esta gentuza asesina recupere el gobierno.

En España sabemos bien como se comporta la reacción con el pueblo tras sus victorias bélicas.

Si esto sucede en Venezuela, sembrarán el país de fosas comunes, y cosecharán el sometimiento del resto del pueblo latinoamericano al completo.

#VenezuelaVencerá