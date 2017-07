Capitalismo rosa: “El negocio del orgullo es nuestro”

Me gustaría saber, cuales son las diferencias entre este crimen y los que por desgracia, todas las semanas bombardean la prensa con el titular de "crimen machista" Por favor, que ninguna persona se sienta atacada ni ofendida por mi intención de satisfacer mi curiosidad y adquirir algunos conocimientos. ... See MoreSee Less

Cosas de la vida, cosas de los comunistas y los marxistas, que al final venden el movimiento obrero siempre.... El artículo no tiene desperdicio... ahora que lo de los "intelectuales" no tiene desperdicio xDDD. Más de lo mismo, salvo lo del Sr Orwell que iba de anarquista cuando era un vendido al capital, aunque esto ya se sabía(por tanto tampoco es nada novedoso), ... See MoreSee Less