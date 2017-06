Hijo de un terrateniente, con carrera universitaria y oficial de la guardia imperial, os lo imagináis en este grupo? algunxs lo considerarían un privilegiado, militarista , no aceptándolo jamás.



"(Mijaíl Alexandrovich Bakunin; Priamujino, Rusia, 1814-Berna, 1876) Teórico político y agitador revolucionario anarquista ruso. "Hijo de un terrateniente" de ideas liberales, estudió en la escuela de artillería de San Petersburgo y llegó a ser oficial de la guardia imperial. Enviado a una unidad militar en la frontera polaca, se ausentó sin permiso y a punto estuvo de ser juzgado por deserción. Tras abandonar el ejército, comenzó a interesarse por la filosofía, principalmente por la obra de los alemanes Fichte y Hegel, y fue a estudiar dicha materia en Moscú y San Petersburgo



En 1840 viajó a Europa; en Berlín tuvo oportunidad de conocer las teorías de los neohegelianos de izquierda y de los socialistas utópicos franceses. Más tarde se trasladó a Dresde, ciudad en la que publicó un periódico radical que se puede considerar su primer manifiesto revolucionario." ... See MoreSee Less

Sorprendente Rafa Cid en su Vaivén del día 8 en el que cuestiona parcialmente la medida de la Junta de Andalucía de bonificar el 99% de las matrículas universitarias a partir del segundo curso y siempre que se apruebe todo. Su conclusión es que dicha norma beneficia principalmente a los ricos, que son los que actualmente más van a la Universidad. (¡Digo yo que para cambiar esto se establece precisamente esta normativa…!)

Los servicios públicos gratuitos (renta en especie) que se consideren básicos o esenciales tienen un efecto redistribuidor de carácter progresivo, ya que ahorran un porcentaje de renta superior cuantos menos ingresos se obtienen. Siempre benefician más a los pobres que a los ricos. En este caso, que la matrícula sea gratuita le importa poco al hijo del rico, que irá a la universidad o no, al margen de tal circunstancia (incluso puede que el “efecto exclusividad“ le desincentive ahora y se vaya a la privada). Pero al hijo del parado o precariado le viene estupendamente.

En consecuencia, es innegable que la medida, aun sin ser discriminatoria, no podría catalogarse de injusta ya que beneficia a las clases más desfavorecidas y en la universidad pública aumentará la proporción de hijos de trabajadores y clases populares (a pesar de tratarse de Andalucía).

¿Sería más “justa “ si se discriminara en función de la renta? Sí. Pero, ¿por qué la sanidad pública gratuita y la educación pública gratuita pueden ser disfrutadas por todos, sin discriminar a los que por nivel de ingresos pueden pagárselas sin ningún problema?

Insiste Rafa Cid asombrándose de la “no discriminación” con dos ejemplos: el “plan renove” y el “cheque bebé” de Zapatero.

A parte del efecto obvio de incentivar el consumo, cualquier transferencia de renta “per cápita” tiene un efecto redistribuidor progresivo, disminuyendo las diferencias de renta, es decir las desigualdades. Si alguien no lo ve claro, se lo explico con un ejemplo sencillo.

¿Sería más justo todavía si se discriminara en función de la renta? Sí. Pero es peligroso y no nos podemos arriesgar. Si se pierde el carácter UNIVERSAL de determinados derechos de contenido económico, pueden envilecerse, acabando en mera beneficencia o incluso desapareciendo (que es lo que quiere la derecha). Porque cuando se discrimina hay que establecer umbrales de renta y estos son susceptibles de ser rebajados según las circunstancias hasta niveles tan bajos que terminen beneficiándose del derecho solo un porcentaje mínimo de la población. ... See MoreSee Less

Después de 30 años , de Feria Alternativa en Valencia, con Fiesta Alternativa paralela al cerrar la Feria oficial,....... y con personas sin recursos que aprovechaban la Feria y la afluencia de publico para buscarse la vida vendiendo Libros, o lo que podían....., por estar en una situación de supervivencia y esto tolerado mas o menos durante 30 años....., llegaron los nuestros o con los que simpatizamos y zassssss... se acabo, ...aquí vistanme a mi que lo demás ya se apañaran.....,o acaso después de 30 años.....se dan cuenta del problema ahora.........???......y de que problema hablamos...?...., una reunión al año de gente alternativa ...molesta?, y si molesta en algún sentido........ , pongan contenedores de basura, baños...etc... y un limite al horario...a las 4:30 horas de la madrugada todo dios para otro lado como en la noche de San Juan......, es necesario hacerles un feo a las bases del anarquismo, o de los alternativos....?......,y que la gente de los vuestros se puedan buscar la vida..eso molesta..? , eso es solidaridad?, de verdad creen que están hay por gusto?.........y que no sienten algunos,....a veces vergüenza de tener que buscarse la vida a si....?,.......... os aseguro que por mucho que lo quieran hacer bonito no tienen razón..........y nunca la tendrán........ Salud . ... See MoreSee Less