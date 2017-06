La Re(in)volución Francesa

Oye, alguien sabe por qué el alcalde ese tan guay que tenemos mandó a la policía en la feria alternativa? ... See MoreSee Less

Lo Alternativo con "Sangre" entra...



Por segundo año consecutivo hemos asistido a un claro ejemplo de "Ecofascismo progre".



Por segundo año el Sr Ribó a lanzado a sus perros de presa municipales para coaccionar a los vendedores ambulante de los alrededores de la Fira Alternativa: Más de 10 coches patrulla, amenazas con la porra al menor atisbo de respuesta verbal, una parada de Metro llena de revisores y seguratas...



Se ve que si no quieres y/o no puedes pagar los 60 €/metro que cuesta montar una puesto en la Feria Alternativa, ya no tienes lugar en el mundo Alternativo valenciano.



Se ve que para ser Alternativo hay que pasar por caja, como dijo Ribó al más puro estilo mussolinista "Todo dentro de la legalidad, nada fuera".



En fin, que cada ves a hay más gente que piensa que contra Rita se luchaba mejor. Porque los liberales por lo menos dejan a los pobres en paz, no intentaban como estos progres que seas "Ecológico" y "Alternativo" a base de multas y porrazos.



Viva la Kontra-Fira !!!