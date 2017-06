Compañeros,



Juguemos a un juego, SIN BUSCARLO EN WIKIPEDIA díganme del uno al diez qué tan de acuerdo están con este partido y digan su nombre:



<<Esta entidad política propone la socialización de la economía tomando los sindicatos como la base para la vida laboral de forma que las personas a participan en la gestión de las empresas y de la economía a través de los sindicatos organizados por sectores productivos. Rechaza el capitalismo y promueve el fortalecimiento de la protección social. Defienden que la propiedad de los medios de producción debe tender a la colectivización, pero no (...)en el sentido de propiedad del Estado, sino en el sentido de la propiedad colectiva de las formaciones naturales vecinal, comunal o sindical. (...)



Destacan el derecho a una vida digna, lo que no sólo les conduce al rechazo de la pena de muerte, (...), la tortura, el racismo y (...) sino también la discriminación basada en la religión, el género y la orientación sexual.



[21]Consideran que la participación política no debe entenderse solo como un derecho, sino también como un deber de los ciudadanos y que por ello la participación en política no ha de limitarse a los partidos políticos, sino que también deben participar activamente en ella las asociaciones civiles, sindicatos y empresas.[21] Se declaran partidarios de un modelo republicano y descentralizado para la organización política del país, manteniendo en el plano internacional una relación especial con los demás países de cultura hispana.[21] >>



