Rueda de prensa del Bloque Combativo de Clase 27M

Documento de análisis: el PSOE tras la victoria de Pedro Sánchez

1) La derrota de Susana Díaz es una derrota del aparato del PSOE, de sus apoyos del régimen como PRISA y de una línea política ya experimentada en otros países de Europa, la línea de la “Gran coalición”. No cabe más que considerar positiva la derrota del “núcleo duro” del régimen, incapaces de reabsorber o tolerar cualquier política que se salga lo más mínimo de su hoja de ruta.

Debemos destacar el agotamiento de ciertos dispositivos de control cultural como El País, cuya línea editorial choca completamente con la corriente de opinión mayoritaria entre el pueblo de izquierdas, así como la pérdida de autoridad moral de referentes de la clase dominante, tótems de la progresía durante décadas, como Felipe González. Es importante destacar esto, porque no sólo han perdido autoridad sobre la “generación 15M”, sino sobre la franja políticamente activa de las viejas bases progresistas. La crisis de régimen se ha expresado y condensado en la derrota de Susana Díaz.

En resumen: combinar el objetivo de echar al PP con evitar posibles giros gobernistas por parte de los nuevos sujetos políticos, seguir impulsando la movilización y la auto-organización popular con una perspectiva constituyente. Ser conscientes de que esto cambia la coyuntura política y que introduce un nuevo factor con el cual relacionarse, sin minusvalorar las ilusiones que puede abrir la victoria de Sánchez en ciertos sectores de la población, manteniendo el objetivo fundamental, que pasa por la creación de un bloque histórico nuevo en el que las fuerzas rupturistas sean hegemónicas.

