A un lado Asia, al otro Europa…

¿No has votado al PP, pero apoyas a los sindicatos del régimen, y tienes la concienca tranquila?

"Hani era sargento primero del Ejército oficial sirio cuando 'le descubrieron' siendo rebelde. Desempeñaba más labores de oficina que de combate, recuerda. 'Hasta que empezaron a mandarnos a reprimir las manifestaciones, detener gente… Yo me negué a tomar las armas contra mi propio pueblo y por eso me detuvieron', dice convencido, años después del comienzo de la revolución siria."