El sindicalismo ante el fin del trabajo

Lo tienen todo pensado. ... See MoreSee Less

Sr Manolo Gallego. Recuerde que twiter son 140 caracteres. No tengo mucho que decir, ni siquiera ya ganas de debatir. Solo que lo del aborto, eso de que luchara contra el aborto es libertad, libertad de coartar la libertad de las mujeres a decidir lo que quieren hacer con su cuerpo. ... See MoreSee Less