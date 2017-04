Sr Manolo Gallego. Recuerde que twiter son 140 caracteres. No tengo mucho que decir, ni siquiera ya ganas de debatir. Solo que lo del aborto, eso de que luchara contra el aborto es libertad, libertad de coartar la libertad de las mujeres a decidir lo que quieren hacer con su cuerpo. ... See MoreSee Less

Conozco unos cuantos, que no amigos, que van de comunistas y son unos fachas de izquierda que sueñan con el capitalismo de estado y no han pisado una fábrica, tajo, multitrabajo precario, desempleo... en su vida de político profesional o intelectual académico. Para muestra un botón: Eduardo Garzón, facha de izquierda de la semana www.eldiario.es/economia/Eduardo-Garzon_0_634836832.html #Comunista

Esto que sirva como aperitivo de la tertulia para cuando hablemos de la rata de Melenchon...

Manolo Totxa hoy voy con ganas xxDD ... See MoreSee Less

Reto marxiano... Imagen SFA

Photo