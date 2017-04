Funerales de Estado

“Un capitalista fanático del dinero fácil, rápido y sin escrúpulos ataca un autobús lleno de futbolistas”

Este es un titular que jamás veremos en la prensa.

Su objetivo fue que murieran los jugadores del Borussia Dortmun no por un motivo religioso ni político (recordemos que se acuso a grupos de extrema izquierda, derecha o yihadistas) sino para que las acciones del equipo alemán se hundieran en “Bolsa “y el hacerse rico mediante las ”Put Options“ o Opciones de Venta .Ya que de hecho compro el mismo día del ataque 15000 mediante un crédito.

Este puto sistema creado por monstruos y que se reproduce hasta por esporas.

Señor Spock llévame al futuro por favor..."

