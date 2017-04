¿Un nuevo ciclo de movilizaciones?

Es pot dir més alt, però no més clar ... See MoreSee Less Mónica Oltra: “Tenemos que montar un pollo, y cuando más grande mejor” lavanguardia.com Mónica Oltra, al igual que Ximo Puig, ha manifestado la indignación de su ejecutivo por los Presupuestos Generales del Estado, PGE, 2017. Y anuncia 'movilizaciones' ante la evidencia de que la...

Lo siento pero diariente fallecen personas o son asesinadas en las guerras. Por que tengo que mostrar condolencias? En el caso del estado español murieron muchas personas con enfermedades graves que debido a los recortes se les nego el tratamiento.



Por otra parte, a mi me la resbala e incluso me averguenza que fuera ministra de defensa porque los medios del regimen no paran de repetir "fue la primera mujer ministra de defensa".



Con la estafa que llaman crisis han muerto muchas personas trabajadoras por aquello de "accidentes laborales".



Por tanto, unas muertes son mas importantes que otras. No me alegro pero las cosas como son ha fallecido pero no es plan de dar bombo.



Seria interesante que hoy en la tertulia se hablara de la trayectoria politica de ella y que estaba en la corriente mas derechista del PSOE para desmontar un poco lo que comentan los medios del regimen. ... See MoreSee Less Photo

Sí alguien ha sido miembro importante del Partido Español ( ya no es ni socialista ni obrero) y si ahora fallece no va a variar lo que pensaba de ella y eso aunque lo diga ahora no es ninguna falta de respeto. ... See MoreSee Less