Divendres de tertúlia 07/04/17

Al menos 23 niñas y niños han sido asesinados en el bombardeo químico del ejército sirio de Bashar al-Asad del pasado martes 4 de abril en la localidad siria de Jan Sheijun, en la región de Idlib. 74 de las cien víctimas mortales contabilizadas en un primer momento han sido ya confirmadas con nombres y apellidos y el número de muertes puede llegar a 127 y el de heridos hasta 800. Se trata del ataque con gas tóxico más grave después del de Ghouta de agosto de 2013 y, cómo no, las víctimas son de nuevo civiles.



La crueldad extrema haciendo uso de armamento químico, cuando se cumple ya el sexto año de guerra, es solamente una vuelta de tuerca en la dinámica general de la guerra en Siria marcada por la impunidad del estado autoritario sirio de Bashar al-Asad y la internacionalización interesada del conflicto.



Además, rechazamos rotundamente la escalada bélica que ha impulsado EEUU con el bombardeo del 6 de abril de la base aérea siria de Homs en "respuesta" al ataque de Asad sobre Idleb. Decimos claramente NO a todas las intervenciones militares. No queremos más muertes ni más acciones militares que solo provocan más sufrimiento y persiguen objetivos que nunca son los de la ciudadanía que sufrimos sus guerras.



Tampoco olvidamos el bombardeo reciente de la aviación de la coalición internacional (liderada por EEUU) del 21 de marzo sobre la escuela de Mansoura, a unos 35 kilómetros al oeste de Raqqa. Una colegio convertido en albergue de desplazados donde vivían 250 personas y que provocó, al menos, 50 personas fallecidas.



Queremos expresar nuestra solidaridad con las personas que están sufriendo el dolor, la muerte, la persecución y el desplazamiento, y señalar a los culpables principales de todo ello: Bashar al-Asad y sus aliados políticos y militares en la guerra: las élites políticas rusas e iraní, cuya intervención genocida nos repugnan tanto como la de EEUU y sus aliados en Afganistán, en Iraq o en cualquier otra parte del planeta.



La guerra de Siria, ya no es un conflicto regional, es ya la guerra de todos y todas.



Así mismo, queremos seguir denunciando la pasividad cómplice de la comunidad internacional y las políticas europeas de militarización y la externalización de fronteras, al tiempo que expresamos nuestro apoyo a los y las activistas civiles locales que permanecen sobre el terreno y a las voces independientes del exilio sirio.



Es sencillo, exigimos que no haya más víctimas, ni en Siria, ni en irak, ni en ninguna parte. Llamamos a hacer frente común con las víctimas, con todas las víctimas (iraquíes, sirias, francesas o británicas…) frente a quienes siembran el terror, ya sea en forma de atentados de odio religioso o en forma de bombardeos contra poblaciones civiles. Con las víctimas, todas la víctimas, siempre..." ... See MoreSee Less