Cuando el internacionalismo es tan solo una hermosa palabra vacía

Cómo los principales bancos europeos se benefician de los paraísos fiscales 28/03/2017 | Oxfman El mundo de los paraísos fiscales es un espacio turbio. En la Unión Europea (UE), solo hay un sector obligado a hacer públicos los beneficios e impuestos que obtiene y paga en cada país: el sector bancario. Esto es resultado de una nueva regulación adoptada a raíz de la crisis financiera. De esta manera, desde 2015, todos los bancos que tengan sede en la UE están obligados a informar sobre las operaciones que llevan a cabo. Oxfam ha analizado por primera vez estos nuevos datos, producto de una mayor transparencia, para elaborar el presente informe, que pone de manifiesto en qué medida los 20 bancos principales de la UE hacen uso de los paraísos fiscales, y cómo lo hacen. Grandes empresas, incluidos los bancos, llevan mucho tiempo trasladando artificialmente los beneficios obtenidos en países con tipos del impuesto de sociedades más justos hacia países con tipos muy bajos o nulos. - See more at: www.vientosur.info/spip.php?article12410#sthash.bllnPdFT.dpuf

Más significativo es el tema del uso turístico y comercial de la ciudad. La gentrificación y turistificación de las ciudades viene siendo un tema de discusión en la izquierda alternativa desde hace al menos una década, pero no había saltado a la política mainstream hasta la formación de los gobiernos del cambio, y otro tanto podríamos decir de la proliferación de infraestructuras turísticas y la depredación del patrimonio en favor del modelo dominado por la comprensión de las calles como una mezcla de museo, mercado e instalación hostelera. Y aquí sí tocamos hueso en lo que se refiere al capital. Madrid recibe cientos de miles de visitantes cada año a la busca de una experiencia de ocio: el hotel más céntrico, el barrio más hispter y el restaurante más alternativo. La gentrificación, por su parte, campa por sus respetos y lamentablemente ya ha rendido buena parte de la parte más característica de la ciudad: centro, Lavapiés, Chueca, Malasaña. El montante de la cuenta es ingente, y eso pesa en la política municipal, hasta el punto de que la primera ruptura fuerte en el partido de gobierno fue esa: el voto de seis concejales en contra de su propio grupo –con motivo de la autorización de la construcción de viviendas en el lugar del ahora derruido TPA – deja claro que la posición ante la mercantilización de la ciudad era un conflicto de primer orden en el mismo seno del “partido del cambio”.



No ha sido, por supuesto, el único conflicto: cada posible autorización de un proceso de construcción en la ciudad ha acabado suponiendo no sólo un conflicto con la oposición, sino una fractura interna. Así ha sucedido con el asunto de Plaza de España, que sólo se ha resuelto debido a la denuncia que varias organizaciones –con el liderazgo de Ecologistas en Acción– habían interpuesto, lo que les ha permitido negociar en muy buenas condiciones y llevar al gobierno municipal a una posición aceptable. En el otro extremo, la inacción absoluta de la corporación en el caso de Canalejas –una operación que construirá otra dotación comercial y turística en medio de la ciudad a costa de arrasar un edificio de enorme valor histórico-artístico– muestra a las claras el escaso interés de AM por entrar en guerras que pongan palos en las ruedas de la acumulación de capital.



- See more at: www.vientosur.info/spip.php?article12420#sthash.dQ8NlBZY.dpuf