LA DÉCADA DEL GOBIERNO CORREA Y LA SITUACIÓN DE LAS COMUNIDADES INDÍGENAS EN ECUADOR En compañía de Rolando Morán compañero guatemalteco del colectivo Periferies, entrevistamos a la antropóloga ecuatoriana Fernanda Vallejo. Fernanda nos hablará de su país Ecuador, haciendo todo un repaso a la década del último gobierno de Rafael Correa en vísperas de las próximas elecciones que tendrán lugar el domingo 2 de abril. Además, la compañera analizará la situación de las comunidades indígenas y campesinas ecuatorianas, haciendo principal hincapié en el papel que juegan las mujeres por mantener la autonomía en sus territorios. audio: eleuteriogabon.esy.es/?p=733 ... See MoreSee Less

Concierto de jazz grabado por Radio Malva, el 18 de febrero-2017 en el Casinet del Cabanyal(Valencia). Dentro de las jornadas “Smup cultural”, que conmemoran el 90 aniversario de la Sociedad Musical Unión de Pescadores El Cabanyal. ... See MoreSee Less

Los asalariados de los astilleros que demandan la construcción de barcos de guerra nada tienen que ver con la clase obrera. Son intereses corporativos y neoliberales los que les mueven. Los sindicalistos y políticos profesionales como siempre en plan oportunista recolectando votos para asegurar 4 años más en la poltrona.

Defender los Astilleros es defender el bien común, la construcción de buques de limpieza los cuales no posee ninguno el Estado español y no la guerra. Manolo Gallego Rafa Rius ... See MoreSee Less