Intervención campaña Banca Armada en la Junta de Accionistas de Bankia 2017

Intervención en la Junta de Accionistas de Bankia 2017

Buenos días Sr. Presidente, miembros del Consejo de Administración, señoras y señores accionistas.



Soy Edgard Vega y hablo como miembro del Centro Delàs de Estudios por la Paz en nombre de la campaña Banca Armada. Les hablo en representación de 9000 acciones cedidas a la campaña para informar, divulgar y denunciar hoy, por primera vez para la campaña, las inversiones en armamento de Bankia. Sr. Goirigolzarri este es el primer año en que podemos venir a su banco a hablarles de sus inversiones en armas, pero no es el primero en que queríamos venir, ya que Bankia mantiene desde que comenzamos la campaña importantes inversiones en el sector armamentístico.



Permítame explicarle a usted y a todas las personas aquí presentes por qué es importante prestar atención a la responsabilidad de las entidades financieras respecto a la proliferación de armas y guerras.



Las empresas fabricantes y exportadoras de armamento tienen una dependencia financiera que ronda el 75%, lo que supone una evidente dificultad para mantener su actividad sin el apoyo de las entidades financieras. En otras palabras, de no ser por los bancos, es más que probable que tres de cada cuatro armas no existirían. Bankia no es una excepción y tiene responsabilidad en cuanto al armamentismo mundial.



¿Cómo se implican ustedes en la producción y venta de armas? De cinco formas principalmente: con participaciones accionariales a través de las que ustedes mantienen una relación de poder e influencia en las empresas de armamento; con la concesión de créditos, préstamos y pólizas de crédito a estas industrias; ofreciendo fondos de inversión y demás productos financieros que supongan inversiones en la industria armamentista; a través de la emisión de bonos y pagarés o con ampliaciones de capital que inyectan líquido a estas empresas; y mediante la financiación de las exportaciones.



Desde la campaña Banca Armada, en colaboración con otras entidades que hacen seguimiento de la financiación de algunas empresas productoras de armamento, como PAX, tenemos acceso solo a algunos de estos datos. En realidad sabemos poco pero lo poco que sabemos es una escandalosa muestra de la irresponsabilidad que Bankia muestra respecto a la paz y seguridad mundiales.



Bankia ha tenido paricipaciones accionariales de al menos 5 empresas del sector armamentístico español: Amper, Emte Sistemas, Aciturri e Indra. Sabemos que la puntual necesidad de liquidez de Bankia ha obligado a deshacerse de algunas de estas participaciones, pero díganos Sr. Goirigolzarri, ¿de cuantas empresas de armas tiene Bankia hoy en día participaciones accionariales?



Bankia por otra parte ha concedido créditos a infinidad de empresas de armas, como Larsen & Troubo (fabricación de misiles de capacidad nuclear de alcance tierra-aire,), Indra (productora de sistemas de tiro y demás componentes tecnológicos de aviones de combate y proyectiles, Maxam (empresa que ha fabricado minas antipersona y bombas de racimos hasta que se lo prohibieron y que actualmente exporta municiones a países en conflicto armado o en regiones de enorme tensión bélica), Tecnobit (fabricante de componentes electrónicos para equipamientos militares), Navantia (fabricante y destacada exportadora de barcos de guerra) y Oesia (que desarrolla simuladores de artillería y de tiro para aviones de combate como el Typhoon) por un total que supera los 200 millones de euros.



También hemos identificado en todos estos años de campaña que han dedicado más de 300 millones de euros a fondos de inversión de algunas de las principales empresas de armamento del mundo, fabricantes de armas de todo tipo utilizadas en las últimas guerras conocidas, como Afganistán e Irak, conflictos que por otra parte han sido el caldo de cultivo del terrorismo que amenaza a Europa y, por tanto, a sus accionistas y clientes. Nos referimos a las principales empresa del mundo de armamento según el anuario del SIPRI, el prestigioso instituto de armamentismo y paz de Estocolmo. Estas empresas son: Boeing, EADS, General Dynamics, Honeywell International, ITT Corporation, Lockheed Martin, Northrop Grumman y Thales, que quizá no les digan nada per son las principales fabricantes de aviones de guerra, helicópteros militares, submarinos, misiles balísticos, nucleares, intercontinentales, tanques y blindados, cañones, bombas de todo tipo e incluso armas ligeras, un sinfín de armamento que Bankia ha financiado.



En definitiva, sabemos que Bankia ha financiado con al menos 500 millones a las empresas de armamento más importantes de España y del mundo. Quizá sea esta una de las inversiones más seguras y estables que han tenido, pero sean conscientes que sus rentabilidad se ha llevado por delante con toda certeza la vida de demasiadas víctimas de los conflictos armados que azotan el planeta y que, como vemos ahora, obligan a huir a millones de personas de sus hogares e incluso llegan a nuestras fronteras suplicando una vida mejor.



En nuestro último informe identificamos que Bankia posee inversiones de diferente tipo en la industria armamentística por 180.919.246,50 €. Díganos Señor Presidente, ¿qué otras inversiones en armas mantiene su banco? Díganos también, qué parte de los beneficios que aquí ha anunciado están bajo sospecha de haber provocado la violencia armada que cada día mata, mutila y expulsa de sus hogares a miles de personas?



Sres. y Sras. accionistas, miembros del Consejo de Administración, Sr. Presidente de Bankia, sean conscientes que todos y cada uno de ustedes son corresponsables de la violencia que las armas generan en decenas de países donde la sinrazón de las armas no deja espacio para la razón. Sean conscientes que la sociedad civil y, en particular nuestra campaña, no dejará de recordárselo a ustedes y al resto de la sociedad.



Gracias por su atención